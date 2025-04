Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pacers : 115-123

Grizzlies @ Thunder : 99-118

Wolves @ Lakers : 85-94

Indiana 2-0 Milwaukee

Malgré le retour de Damian Lillard (13 pts à 4/14 en 37 min), les Bucks sont menés 2-0 par Indiana avant que la série ne se déplace à Milwaukee. Comme lors du game 1, les Pacers ont montré davantage d'assise collective, de sang froid et de variété que le groupe de Doc Rivers.

Indiana a rapidement mené et pris le contrôle du match et n'a jamais semblé vraiment en danger. Par la grâce de Giannis Antetokounmpo (34 pts, 18 rbds, 7 asts) et Bobby Portis (28 pts), les Bucks sont revenus autour des 10 points de retard dans le money time. Mais un panier à 3 points de Pascal Siakam (24 pts, 11 rbds) a calmé les ardeurs des visiteurs. Siakam, en tandem avec Tyrese Haliburton, encore très bon à la création (21 pts, 12 asts), a été déterminant, mais les role players ont à nouveau joué leur partition comme il le fallait : Nembhard (17 pts), Nesmith (16 pts), Turner (15 pts) et Mathurin (14 pts) ont tous profité du tempo et des largesses défensives de Milwaukee.

Un début de prise de bec a eu lieu dans le 1er quart-temps entre Bobby Portis et Gary Trent Jr, sans que cela ne parte trop bien, mais on a bien sent à plusieurs reprises pendant le match qu'il y avait de l'électricité et que les deux équipes ne s'aimaient vraiment pas...

PACERS AND BUCKS FIGHT These teams fucking hate each other #thisiswhyweplaypic.twitter.com/W6LyQLXB9i — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 22, 2025

Milwaukee va vite devoir montrer ce sentiment d'urgence dans le game 3, pour ne pas que cette post-saison démarrée par deux défaites, ne débouche sur des vacances prématurées.

Oklahoma City 2-0 Memphis

Le Thunder n'a de nouveau laissé aucun espoir aux Grizzlies. S'il n'y a pas eu fessée cul nul comme lors du game 1, OKC a largement dominé son sujet et n'a pas tremblé une seconde dans ce game 2. Après un démarrage canon avec un 9-0, aucun panier marqué par Memphis après 3 minutes et 10 tirs, puis un avantage de 15 pts (32-17) à la pause, l'équipe n°1 de la saison régulière a pu gérer son avantage entre deux tentatives de sursauts des visiteurs.

Shai Gilgeous-Alexander n'a de nouveau pas eu à faire un très grand match et a même été maladroit (10/29) malgré ses 27 points. Jalen Williams (24 pts), mais aussi et surtout Chet Holmgren (20 pts, 11 rbds, 5 blks) se sont chargés de remplir la feuille. En face, Jaren Jackson Jr (26 pts) et Ja Morant (23 pts) n'ont opposé qu'une résistance limitée.

Cason Wallace s'est lui offert la plus jolie séquence de ce match à sens unique, avec un enchainement contre-dunk.

CASON WALLACE WITH THE BLOCK & DUNK ON THE OTHER ENDpic.twitter.com/B6HJeW6sKf — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) April 23, 2025

Los Angeles 1-1 Minnesota

La réponse des Lakers après avoir été violentés dans le game 1 contre Minnesota était attendue. Elle a eu lieu et Los Angeles est parvenu à égaliser (1-1) en ayant pourtant marqué plus du tiers de ses points dans le 1er quart-temps. Les joueurs de JJ Redick ont attaqué le match avec envie et agressivité, tout en défendant suffisamment bien pour ne pas donner aux Timberwolves la latitude pour être aussi efficaces et prolifiques que le weekend dernier.

En tête de 19 points à la fin du 1er quart-temps, les Lakers ont pu compter sur les 16 pts (sur 31 en tout) de Luka Doncic sur cette entame de match, avec plusieurs séquences où le Slovène a recherché et trouvé le match-up avec Rudy Gobert (6 pts, 6 rbds en 29 min), cuisinant le pivot des Bleus de manière assez claire et impitoyable...

Luka Doncic cooked Rudy Gobert then yelled “sub him out” 💀💀 pic.twitter.com/kwAa4Vy1sp — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 23, 2025

Doncic a fini avec 31 points, 12 rebonds et 9 passes, épaulé par LeBron James (21 pts, 11 rbds, 7 asts) et Austin Reaves (16 pts). Les 27 points de Julius Randle et les 25 d'Anthony Edwards (25 pts) n'ont pas suffi à Minnesota pour retrouver l'entrain et le rythme du game 1. Place maintenant au game 3 à Minneapolis, avec l'injonction pour les Wolves de montrer qu'ils n'ont pas repris l'avantage du terrain pour rien.