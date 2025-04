Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Knicks : 100-94

Clippers @ Nuggets : 105-102

New York 1-1 Detroit

Après 15 matches de suite sans la moindre victoire en playoffs - un record all-time en NBA - les Pistons ont enfin vaincu la malédiction. Detroit a confirmé ses belles dispositions déjà entrevues lors du game 1 au Garden, mais a cette fois fini le boulot sur le parquet des Knicks. Les joueurs de JB Bickerstaff n'ont pas volé leur victoire et ont fait la course en tête pendant tout le match, comptant même jusqu'à 15 points d'avance.

S'ils ont été repris dans le money time, un panier de Dennis Schröder (20 pts) à 3 points à moins d'une minute de la fin, puis de bonnes séquences défensives, leur ont permis d'égaliser dans cette série que l'on pressentait plus accrochée que ne le laissait deviner l'écart d'expérience entre les deux équipes. Cade Cunningham a été rayonnant, avec beaucoup de bons choix et d'efficacité (33 pts, 12 rbds à 12/21) à mi-distance et en pénétration. Tobias Harris (15 pts, 12 rbds) et Jalen Duren (12 pts, 13 rbds) ont apporté un double-double chacun.

En face, Jalen Brunson (37 pts) s'est parfois senti un peu seul et les Knicks, limités à 94 points, se sont cassés les dents sur la bonne défense de Motown. La série part désormais à Detroit, où les fans n'ont plus vécu de match de playoffs avec un peu d'espoir depuis belle lurette.

Voir Schröder, MVP de la Coupe du monde, être décisif dans un match de playoffs n'était pas garanti vu la saison rocambolesque qu'il a vécu. Pour rappel, il a :

démarré la saison avec les Nets

été tradé aux Warriors

été tradé au Jazz

été tradé aux Pistons

Denver 1-1 Los Angeles

On se demandait si les Clippers n'accuseraient pas un peu le coup après avoir laissé filer un game 1 à leur portée à Denver. La réponse a été claire : non ! Los Angeles a remporté un game 2 encore hyper haletant face aux Nuggets, avec deux équipes qui ne se sont pas lâchées de la partie. Un homme a surnagé sur l'ensemble du match, avec une copie d'une efficacité effarante : Kawhi Leonard.

L'ancien joueur des Spurs et des Raptors a tout simplement été trop fort et trop inarrêtable, avec 39 points à 15/19 (!), un tir au buzzer pour égaliser à la mi-temps et un paquet de séquences qui ont donné confiance à ses partenaires.

KAWHI LEONARD MASTERPIECE IN GAME 2! 🖐️ 39 PTS

🖐️ 15-19 FGM

🖐️ 5 AST

🖐️ 2 STL

🖐️ 4 3PM Clippers even the series 1-1 in a THRILLER in Denver 😤 pic.twitter.com/9pFIrooD1a — NBA (@NBA) April 22, 2025

Evidemment, le double MVP des Finales NBA n'était pas seul et le trio Harden-Zubac-Powell a ponctuellement été utile (47 pts à eux trois), mais c'est vraiment son talent, conjugué à la ténacité défensive des Clippers, qui a permis aux Californiens d'égaliser (1-1). Nicolas Batum a apporté 6 points, avec deux paniers à 3 points inscrits.

Christian Braun a eu une balle de prolongation mais a manqué son tir à 3 points dans les dernières secondes de la partie. Le triple-double de Nikola Jokic (26 pts, 12 rbds, 10 asts), les 23 points de Jamal Murray, le double-double de Michael Porter Jr (15 pts, 15 rbds) et l'énergie de Russell Westbrook (14 pts) ont été vains. 1-1, balle au centre avant que cette série accrochée et passionnante ne se poursuive du côté de L.A., dans un Intuit Dome qui va vivre ses premiers matches de playoffs.