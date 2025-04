Les résultats du dimanche en NBA

Grizzlies @ Thunder : 80-131

Magic @ Celtics : 86-103

Heat @ Cavs : 100-121

Warriors @ Rockets : 95-85

MVP, DPOY : Les finalistes pour chaque trophée NBA

OKC 1-0 Memphis

On se doutait que le Thunder mettrait les choses au point tout de suite pour afficher sa supériorité face à Memphis. Pas que les Grizzlies seraient aussi peu prêts et perdraient de 51 points ce game 1... OKC a remporté la victoire la plus large de l'histoire des games 1 en NBA et la cinquième plus nette de l'histoire des playoffs. Memphis a été balayé et était déjà mené de 32 points à la pause, sans montrer à un seul instant la moindre capacité à résister.

Aaron Wiggins (21 pts), Jalen Williams (20 pts), et Chet Holmgren (19 pts, 13 rbds) sont les meilleurs marqueurs du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander se contentant de 15 points en 23 minutes. Memphis a shooté à 34% et Tuomas Iisalo a rapidement ouvert son banc...

Boston 1-0 Orlando

Le Magic a tenu une mi-temps avant que Boston n'accélère et ne capitalise sur les limites offensives des Floridiens. En tête d'un point à la pause, Orlando n'a pas pu tenir la cadence en 2e mi-temps, malgré les efforts de Paolo Banchero (36 pts, 11 rbds) et Franz Wagner (23 pts), qui ont inscrit 59 des 86 points de leur équipe. Les Celtics, portés eux pas un Derrick White inspiré (30 pts) et les banderilles de Payton Pritchard (19 pts) ont creusé l'écart petit à petit après le repos, pour finir sur une victoire confortable à défaut d'être particulièrement emballante.

Le public du TD Garden a eu quelques sueurs froides dans le 4e quart-temps, lorsque Jayson Tatum a semblé mal retomber après un contest de Kentavious Caldwell-Pope. Touché au poignet, l'ailier All-Star a pu reprendre la partie et ne semblait pas souffrir outre mesure après la rencontre.

Cleveland 1-0 Miami

Les Cavs ont bien commencé leur campagne de playoffs, avec une victoire assez propre à la maison contre le Heat. Miami s'est défendu autant que possible et est repassé sous les 10 points de retard dans le 4e quart-temps, mais Cleveland a pu compter sur l'impact de Ty Jerome, auteur de 16 de ses 28 points dans le 4e QT.

Avant que le super sub de Kenny Atkinson ne prenne les choses en main, les Cavs s'étaient surtout reposés sur l'agressivité traditionnelle de Donovan Mitchell (30 pts) dans les matches d'ouverture. C'est la 7e série de playoffs consécutive où "Spida" inscrit au moins 30 points dans le game 1, une habitude calquée sur celle de Michael Jordan.

Bam Adebayo (24 pts), Tyler Herro (21 pts) et Davion Mitchell (18 pts) ont inscrit 63 des 100 points du Heat, un peu trop limité pour vraiment pousser la tête de série n°1 à l'Est dans ses retranchements.

Houston 0-1 Golden State

Les Warriors ont bien attaqué leur série face à Houston et ont déjà pris le game 1 à l'extérieur. Les briscards de Golden State ont montré l'écart d'expérience qui existait entre eux et la plupart des joueurs majeurs des Rockets, pour lesquels il s'agissait du premier match de post-saison de leur carrière. Stephen Curry a été excellent (31 pts à 12/19), avec quelques paniers qui ont bien démoralisé les Texans, et Jimmy Butler a été un lieutenant actif et précieux (25 pts, 7 rbds, 6 asts, 5 stls). Les Californiens ont compté jusqu'à 23 points d'avance avant de lever un peu le pied et d'être surtout dans la gestion.

Si Alperen Sengun a été à la hauteur de l'événement (26 pts, 9 rbds, 3 stls) et a même collé un joli poster sur Draymond Green, on ne peut pas en dire autant de Fred VanVleet et Jalen Green, qui ont shooté à 7/34 en cumulé. L'activité d'Amen Thompson a été louable (8 pts, 9 rbds, 6 asts), mais on était loin de l'enfer promis à Curry par Stephen A. Smith...