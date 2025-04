MVP, DPOY : Les finalistes pour chaque trophée NBA

Les récompenses seront distribuées au fur et à mesure à partir des prochains jours mais voici donc les joueurs encore en course pour chaque trophée.

MVP : Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo.

Aucune surprise, même si on se doute bien qu’ils ne sont en réalité que deux à vraiment prétendre au trophée (SGA et Jokic).

DPOY : Dyson Daniels, Evan Mobley et Draymond Green.

Green s’est quasiment mis lui-même dans la course en s’auto-proclamant DPOY début mars. Depuis, son nom est revenu en force et de nombreux journalistes l’ont écouté. Pas de Luguentz Dort.

MIP : Cade Cunningham, Dyson Daniels et Ivica Zubac.

Content de retrouver Zubac, surpris de ne pas voir Austin Reaves ou Tyler Herro. Mais c’est le trophée le plus dur à définir et à décerner. Daniels est cité sur deux trophées différents, il pourrait n’en prendre aucun.

ROY : Zaccharie Risacher, Stephon Castle et Jaylen Wells.

Pas d’Alex Sarr sur le podium donc. Mais tout de même un Français, avec Zaccharie Risacher. Même si c’est a priori Castle qui devrait l’emporter.

6th Man : Payton Pritchard, Ty Jerome et Malik Beasley.

Plus ou moins les trois joueurs attendus, donc logique.

COY : Kenny Atkinson, JB Bickerstaff et Ime Udoka.

Pareil.

Non, le « clutch player of the year » n’est pas un trophée valable. Blague à part, les trois finalistes de ce truc sans queue ni tête sont Jokic, Anthony Edwards et Jalen Brunson.