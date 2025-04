Les Knicks doivent-ils retirer le maillot de Carmelo Anthony ?

Carmelo Anthony va entrer au Hall Of Fame en 2025. Une récompense logique vu sa carrière, riche en sélections All-Star, en cartons et en titres avec Team USA. Le natif de Brooklyn espère désormais que son maillot sera retiré par les New York Knicks, franchise où il est resté 7 saison en compilant quasiment 25 points par match.

"J'adorerai que mon maillot soit retiré à New York. Pourquoi ils attendent ?" se questionne Melo. Jusqu'ici, les Knicks ont toujours réservé cet honneur pour des joueurs très particuliers. Parmi les joueurs, seuls Walt Frazier, Dick Barnett, Earl Monroe, Willis Reed, Dave DeBusschere, Bill Bradley, Patrick Ewing et Dick Barnett y ont eu le droit. Tous ont gagné un titre dans la grosse pomme à l'exception des deux derniers.

Carmelo Anthony n'a gagné qu'une seule série de playoffs avec les Knicks. Selon Ian Bagley, certains membres de l'organisation estiment qu'il n'en a pas fait assez pour avoir son maillot suspendu au plafond du Madison Square Garden.