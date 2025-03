Les Pelicans vont finir la saison sans Trey Murphy

Mauvaise nouvelle, une de plus, pour les New Orleans Pelicans, avec la blessure de Trey Murphy la nuit dernière. L'ailier s'est déboîté l'épaule et il ne reviendra pas cette saison. Bon, ça devrait permettre à la franchise de Louisiane de rester parmi les cancres de la ligue sur les prochaines semaines et ainsi de maximiser ses chances de récupérer un choix de draft haut placé.

Très souvent blessé, Trey Murphy a tout de même réalisé sa meilleure saison chez les pros avec plus de 21 points de moyenne par match.