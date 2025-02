Pourquoi Luka Doncic a été transféré aux Lakers : toutes les théories (même les plus folles)

Bon, on ne va pas se mentir, c'est un choc. Pour tout le monde. Personne n'a vraiment bien compris ce trade. Donc, depuis quelques heures, les plus grandes théories fleurissent. Et comme bien souvent elles ne reposent sur rien de concret (principe d'une théorie semi-fumeuse), je voulais vous proposer de donner les vôtres, sans trop de retenu, sans forcément de logique. Et dans le lot, je suis sur qu'on trouvera la bonne théorie !

Allez, je me lance (et merci à Théo pour son coup de main) :

Le staff des Mavs a chopé un virus qui détruit les cellules du cerveau en 14 secondes

Pelinka retenait en otage la famille de Nico Harrison

Luka Doncic a parié contre les Dallas Cowboys

Les Mavs ont découvert que Luka Doncic avait des os en guimauve

Nico Harrison était dans des soirées P Diddy et LeBron a les images

Luka Doncic n'aime pas les stetsons et les santiags

Anthony Davis a fait une Delonte West

La proprio des Mavs et physicienne Miriam Adelson a découvert qu'une météorite géante allait tomber sur la planète dans 18 mois

Les Mavs ont appris que la NBA allait donner un match de suspension par regard lancé à un arbitre

Luka Doncic a fait un truc très très très grave et on va découvrir quoi dans quelques jours (genre un truc avec un flingue + une stripeuse + des loups-garous)

Nico Harrison va être nommé GM des Lakers la semaine prochaine

Luka Doncic a dit qu'il conduisait une voiture électrique et que le pétrole, c'est pas bien

LeBron veut jouer jusqu'à 70 ans. Il s'est fait greffer la moitié des organes vitaux de AD, maintenant il passe à Luka

Luka Doncic a un troisième bras qui lui pousse dans le cou

Nico Harrison est l'oncle de Rob Pelinka

LeBron a racheté les Mavs sans qu'on le sache

Nico Harrison est en fait Jerry Buss qui avait été cryogénisé

Les immigrés ne sont plus les bienvenus au Texas, Luka Doncic n'a pas été tradé mais extradé

Luka est un présu, il a 37 ans en vrai

Elon Musk a hacké le système de communication des Mavs

Le Texas était trop petit pour Luka et Victor

Après une embrouille avec sa femme, Nico Harrison va seul au bar. Un rhum. Deux gins. Deux vodkas. Un rail dans les toilettes. Deux rhums. Après une discussion endiablée avec le barman sur les femmes, les deux discutent basket. Le barman est fan des Lakers. Ils boivent. Encore. Vers 4h du mat, Nico lui dit "toiii, toii, la, non franc.. franc.. franchement, j'taime bien. Tu.. tu... Tu... Tu sais quoi ? Fuck it, je vais le faire!!" Puis ils se sont fait un câlin.

A vous !