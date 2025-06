Un game 7 pour clore une série kiffante

Il y a énormément de choses que j'ai adoré dans cette série, je ne vais pas tout citer , je vais juste faire un top :

- On nous vend une série pliée, trop bien ça n'a pas été le cas

- TJ McConnel est un tueur, dommage qu'il soit un "miracle" à chaque fois, l'impression que ses coéquipiers le regarde jouer au lieu d'être à l'affut de ses légitimes limites ...

- Jai découvert que j'adorais les Pacers, je ne les détestais pas, mais j'adore les petits poucets, encore plus les loups qui se déguisent en chaperon rouge

- Jay Will surclasse le statut de Pippen sur cette finale, c'est l'énergie d'OKC, presque plus que SGA, un comparatif ? Jaylen Brown l'an passé qui nous fait comprendre qu'ils sont un duo, et ??? aidez moi je ne trouve pas, soit il y a deux stars qu'on attend (Kobe/Shaq, Curry/KD), soit c'est plusieurs joueurs qui font le taf (BIG 3 Spurs, Heat) comme il faut, non là on a Scottie prime qui sauve les fesses de Michael pour le premier titre c'est ouf !,

- En 4 Carmina Burana, John Bourman, Excalibur, j'aurais tellement voulue être dans cette salle des fêtes d'Oklahoma, dernier étage, le dos contre les murs en ciment pour sentir l'improbable, l'incroyable, le travail inouï pour en arriver là, le GRALL en fait sur cette musique mythique !

- Enfin Bravo à tous les artistes, bravo les jeunots d'OKC, Bravo Sam Presti, j'imagine que les Sixers sont un peu vert qu'une équipe ai utilisé leur "process" en bien mieux

Bonus : J'imagine que c'est compliqué niveau modération notamment, mais un chat accessible pour les laters, au moins pendant les playoffs, pour partager notre joie, passion avec d'autres Basketball lovers, ce serait extraordinaire si cela existait :)))