C’est peut-être juste une simple info donnée au détour d’un long papier, surtout que l’entente a l’air excellente entre LeBron James et Luka Doncic. Mais j’ai tiqué sur une phrase de Dave McMenamin dans son article sur les coulisses du trade du Slovène aux Los Angeles Lakers.

On y lit en gros que l’entourage de LeBron James a bien vu que Rob Pelinka s’est empressé d’écouter les désirs de Luka Doncic.

En allant chercher (enfin, on connaît la suite) Mark Williams, le front-office a lâché des picks. Le genre de picks que, selon le journaliste, le King aurait voulu voir utilisées dans un trade pour améliorer l’effective des Lakers.

« Ce qui est sûr, c’est que Doncic aura son mot à dire. Et ça n’est pas passé inaperçu dans le camp de James, d’après des sources, que Pelinka a mis la priorité sur le fait d’impliquer Doncic dès son arrivée et s’est directement engager dans le trade pour Williams qu’il avait demandé, alors que James avait pendant des années demandé qu’on trade les picks pour améliorer le roster », écrit McMenamin.

Je ne sais pas s’il veut dire que le camp de LeBron James (pas le joueur lui-même, hein) n’a pas apprécié qu’on accorde au nouvel arrivé quelque chose qu’il réclamait en vain avant. Oui s’il a juste pris note du truc (mais pourquoi le préciser du coup ?). D’où ma question dans le titre.

Mais le fait est que forcément, avec deux joueurs de cette envergure dans une franchise comme les Lakers, les jeux de pouvoir en coulisses vont être scrutés de près. Ou exagérés, ou même parfois inventés.

M’est avis que LBJ, en fin de carrière, est suffisamment intelligent pour comprendre que Luka Doncic sera forcément traité comme une star et de plus en plus écouté. Mais des Parrains à Succession, ou tout un tas d’autres films, romans, ou histoires vraies, on sait que c’est jamais facile pour un ancien taulier de voir un petit jeune prendre petit à petit sa place.

