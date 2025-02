LeBron James a tout fait pour que Luka Doncic se sente bien à son arrivée aux Los Angeles Lakers. On l'a vu lors deux matches qui ont précédé les débuts officiels du Slovène, le King a pris le temps et le soin d'être constamment connecté et présent à ses côtés.

La nuit dernière, pour la rencontre face au Jazz à la Crypto.com Arena, cette volonté d'alchimie s'est confirmée. On a ainsi vu LeBron enfiler l'un des milliers de T-Shirts floqués au nom de Doncic lors de l'échauffement, tout sourire. Puis, mettant la hiérarchie passée de côté, a accepté de laisser son nouveau camarade être introduit en dernier par le speaker des Lakers au moment de la présentation des équipes.

LeBron James a expliqué qu'il avait sollicité Luka Doncic à ce sujet au matin du match, en lui indiquant qu'il le laisserait choisir à quel moment il serait introduit. Le désormais ex-joueur des Mavs - oui, ça fait toujours bizarre - a voulu profiter de l'hommage et des célébrations. Du coup, pour la première fois de la saison, LeBron n'a pas été présenté en dernier.

LeBron second to last, Luka last in the Lakers starting lineup introductions pic.twitter.com/O3DfS2Rdpb — Dave McMenamin (@mcten) February 11, 2025

"Luka, be your f*ing self.

Don't fit in, fit the f* out." -LeBron to Luka! pic.twitter.com/fSJ7jpAndq — Luka Updates (@LukaUpdates) February 11, 2025

Cela peut sembler anecdotique, mais c'est une preuve que LeBron James voit l'arrivée de Luka Doncic d'un bon oeil et qu'il est plus que prêt à collaborer pour faire fructifier cette collaboration inattendue. A voir si c'est aussi le cas de son "camp", que l'on dit surpris de voir à quel point le front office a rapidement tout mis en oeuvre pour satisfaire la nouvelle recrue...

