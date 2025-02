Le trade de Mark Williams aux Lakers annulé !

On avait évoqué le fait que la venue de Mark Williams, surtout pour un tel prix (Dalton Knecht et le 1er tour 2031), était un vrai risque pour les Los Angeles Lakers. Pas parce que le garçon n'est pas talentueux, mais parce que depuis le début de sa carrière il a eu beaucoup de mal à enchainer les matches sans se blesser. Les Lakers avaient répondu qu'ils croyaient en sa capacité à tenir le coup et à devenir durable. Visiblement, c'était avant un examen médical approfondi... D'après Shams Charania d'ESPN, le trade a été purement et simplement annulé cette nuit.

Le staff médical des Lakers a fait passer une batterie d'examens à Mark Williams et en est ressorti avec plusieurs sources d'inquiétude. Résultat, ils ont eu assez d'éléments pour invalider ce trade et l'ont fait immédiatement. Dalton Knecht, qui se préparait à rejoindre Charlotte, et Williams, vont donc retrouver leurs équipes respectives jusqu'à la fin de la saison.

Les Lakers n'ont donc pas le pivot qu'ils souhaitaient pour remplacer ne serait-ce que numériquement Anthony Davis, lui-même blessé lors de son premier match avec Dallas. En revanche, ils conservent les atouts pour en recruter un pendant l'intersaison. Sans doute se replongeront-ils dans la shortlist qui semblait avoir été établie pour le poste.