Anthony Davis fantastique avec Dallas… mais déjà blessé !

Le premier match d'Anthony Davis avec les Dallas Mavericks contre les Houston Rockets ce samedi est un assez bon condensé de ce qu'est "AD" en NBA. Un joueur fantastique, avec le potentiel pour être l'un des meilleurs intérieurs de tous les temps, mais aussi un joueur fragile. Pour reprendre le tweet de l'ami Simon Capelli-Welter, les Mavs ont tradé un diamant contre un cristal.

Après 31 minutes de jeu absolument magnifiques durant lesquelles Davis a enchanté les fans de Dallas, les yeux toujours rougis d'avoir perdu leur idole, il y a eu... la tuile. A l'heure de ces lignes, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Anthony Davis, de quoi il souffre ou combien de matches il manquera, mais le constat est clair. Alors qu'il revenait d'une blessure abdominale, l'ancien joueur des Lakers et des Pelicans a quitté le terrain après une action anodine sur laquelle il n'a subi aucun contact. De prime abord, il semblerait que "AD" ait posé sa main entre la zone abdominale et les adducteurs, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une rechute.

Anthony Davis is doubtful to return to the game vs. Houston after sustaining a lower body injury, the Mavericks announced. pic.twitter.com/K6tEvvRyhq

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2025