De’Aaron Fox, le pari qu’il fallait tenter pour les Spurs !

On en parlait depuis quelques semaines et le trade a finalement eu lieu, comme il le souhaitait De'Aaron Fox est désormais un Spur ! Un recrutement qui fait saliver autant autant qu'il interpelle certains spécialistes mais, selon moi, il n'y a pas photo, les San Antonio Spurs ont eu raison de faire ce move.

Une contrepartie inespérée pour De'Aaron Fox

Tout d'abord, alors qu'on évoquait l'hypothèse que Johnson, Vassell ou Castle soient inclus dans la transaction, les Spurs n'ont eu à lâcher aucun de ces joueurs majeurs du roster actuel. Une première victoire pour la franchise texane qui n'aura dû se séparer que de Collins et Cissoko qui n'entraient pas dans les plans du front office et de Tre Jones, bon joueur certes, mais dont la présence devenait de fait superflue avec l'arrivée du meneur de Sacramento.

Côté joueurs aucune perte majeure donc et côté picks, c'est un peu pareil. Alors oui, ils ont perdu quatre premiers tours, ce qui peut paraître beaucoup, mais à y regarder de plus près, aucun de ces choix ne devraient se transformer en joueur majeur. Les deux tours de 2025 étaient protégés et ne peuvent offrir mieux qu'une 11 places à la draft, celui des Spurs de 2027 ne sera probablement pas un lottery pick tout comme celui des Wolves de 2031 qui continueront à être performants tant qu'Edwards y sera.

Bref, les Spurs n'ont rien lâché d'essentiel puisqu'ils gardent tous leur noyau dur de joueur et leurs principaux picks. Le jeu en vaut donc la chandelle.

Un fit imparfait mais intriguant

Pour certains observateurs avant ce trade, ce choix des Spurs était risqué en raison du profil du joueur. Beaucoup considérant que Fox n'était pas forcément le meneur idoine pour eux et qu'un meneur scoreur, dixit Antoine Pimmel, ça ne faisait plus gagner de titres. Alors c'est pas faux mais le fit est loin d'être aussi mauvais selon moi.

Déjà, les Spurs récupèrent tout de même un top meneur de 27 ans qui entre tout juste dans son prime et, des opportunités de ce genre, il n'y en a pas tous les ans. Mais surtout, ils intègrent un mec qui a envie d'être là ! San Antonio était son premier choix et ça, c'est vraiment important. Fox arrive dans les meilleures dispositions mentales et va tout faire pour que ça marche, ce qui est tout sauf anodin.

D'un point du vue plus technique, le back-court qu'il est destiné à former avec Castle m'intrigue beaucoup. S'il manque de shoot extérieur pour l'instant, il y a une vraie complémentarité au niveau de l'équilibre attaque/défense. Pour caricaturer, Fox peut être le créateur et Castle le stoppeur. Si ce dernier développe bien son tir à trois points, ça pourrait devenir très intéressant.

Un roster des San Antonio Spurs encore à compléter

Maintenant que Fox est arrivé, les ambitions des Spurs vont nécessairement monter d'un coup et le play-in devient un horizon beaucoup plus réaliste pour cette deuxième partie de saison, surtout en considérant que certains de leurs concurrents pourraient rentrer dans le rang. En l'état, et sans trade supplémentaire, il me semble que les Lakers (complètement à poil à l'intérieur et avec un Doncic hors de forme) et les Kings avec Lavine vont reculer dans la hiérarchie.

Le line-up Fox-Castle-Vassel-Sochan-Wemby a tout pour être déjà performant, surtout en y associant Paul, Barnes et Jonhson. Ca fait un huit majeur plutôt solide. Reste selon moi à rajouter quelque pièces. La priorité devra aller à du renfort à l'intérieur. Si Collins n'était pas forcément un back-up suffisant à Wemby, ses minutes vont néanmoins manquer. Bassey me semble capable de prendre de l'épaisseur et d'assurer le boulot à court terme mais, à moyen terme, il faudra viser plus haut. J'aimerais que les Spurs se penchent sur les dossiers Naz Reid et Santi Aldama qui pourraient être free agents en fin de saison.

Deuxième secteur à améliorer, le shoot extérieur. Le squad actuel manque de spacing et rajouter un ou deux shooteurs en sortie de banc me semble indispensable. Quant à la prochaine draft, viser un profil de 3 and D à l'aile ou d'un pivot plutôt mature (Maxime Raynaud ?) aurait du sens.

Je pense donc clairement que les Spurs ont eu raison de bouger et j'attends de voir la suite des mouvements et de leur saison. Bref, je suis plutôt hypé par ce move et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez.