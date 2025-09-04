Malentendu : Nurkic n’a pas dit que Giannis était « nul dans ces situations »

Suite à cet article d'hier, j'en profite pour lancer ma première session ici, pas vraiment pour lancer un débat mais pour apporter un rectificatif : contrairement à ce qui a été annoncé un peu partout hier, Nurkic n'a pas vraiment provoqué Giannis .

Ce qui a été reporté comme "He sucks in those situations" était en fait "He saw kind of those defenses in the last Eurobasket". En gros, "il a plus ou moins déjà vu ces défenses" et non "il est nul dans ces situations'.

Bon du coup c'est un peu moins drole, mais plus vrai.

On peut retrouver le passage avec l'explication dans cette vidéo de Basketnews, à partir de 3'50" : https://youtu.be/autSDlq0jtA?si=xzeNVz-N0PGYrAXE&t=230