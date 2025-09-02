À la veille du match entre la Grèce et la Bosnie-Herzégovine, Jusuf Nurkić a déclenché une petite tempête médiatique en s’attaquant à Giannis Antetokounmpo. Le pivot bosnien a estimé qu’il suffisait de « lui fermer l’accès au cercle » car sur le reste de son jeu en FIBA, « il est nul ». Des propos qui ne passent évidemment pas inaperçus alors que le double MVP NBA domine la compétition depuis son coup d’envoi.

Giannis, un Shaq moderne en FIBA

Depuis le début de l’EuroBasket, Giannis Antetokounmpo affiche une puissance et une régularité qui rappellent les plus belles années de Shaquille O’Neal. Capable d’imposer son physique dans la raquette, il tourne à un pourcentage de réussite stratosphérique et impacte tous les secteurs du jeu. « Il est peut-être celui qui impressionne le plus depuis le début du tournoi, avec Nikola Jokic », rappelait l’un de nos journalistes lors du CQFR.

Les propos de Nurkić

« He sucked in those situations », a déclaré Nurkić en anglais, sous-entendant que le Grec serait limité face à des défenses resserrées. Cette sortie rappelle la critique formulée autrefois par James Harden, qui accusait Giannis de « seulement courir et dunker ». « Ça ressemble plus à une provocation gratuite qu’à une vraie analyse », a réagi la rédaction, soulignant que l’ailier-fort des Bucks a fait évoluer son jeu année après année, en particulier sur la création et la lecture des défenses.

Une motivation supplémentaire pour Giannis

Historiquement, Antetokounmpo a souvent utilisé les critiques comme carburant. Le voir surmotivé par ce type de déclaration est un scénario plus que probable, même si ce ne sera pas directement contre la Bosnie, le Greek Freak étant en délicatesse avec son genou.

« Ce genre de phrase, c’est typiquement le petit détail qui peut faire dérailler un adversaire et booster un joueur comme Giannis », notait Théo, imaginant déjà la star grecque prendre la critique très à cœur.

Au-delà du duel verbal, ce Grèce–Bosnie garde un vrai intérêt sportif. La Grèce est quasiment assurée de terminer en tête de son groupe, mais la Bosnie peut encore jouer les trouble-fêtes. Le duel Antetokounmpo–Nurkić aurait pu être encore plus intéressant à suivre après les déclarations de l'ancien intérieur des Blazers, mais le staff médical hellène a opté pour la prudence.

« Ce n’est pas le genre de joueur qui a déjà posé des problèmes majeurs à Giannis en NBA », a rappelé Antoine. « Mais en FIBA, tout est différent : l’espace est plus restreint, la défense plus compacte. »

On surveillera donc si les recommandations de Nurkic seront éventuellement appliquées par d'autres futurs adversaires de Giannis et de la Grèce dans cet Eurobasket 2025...

