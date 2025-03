Devin Booker juge les difficultés des Suns

Aidés par la chute des Dallas Mavericks, les Phoenix Suns ont récupéré la 10ème place à l'Ouest, synonyme d'un Play-in. Pour autant, ce classement reste une déception pour Devin Booker et ses partenaires. Surtout, malgré la récente série positive (3 victoires consécutives), cette équipe n'a aucune marge.

Les Mavs (à égalité) et les Portland Trail Blazers (à 2 victoires) peuvent encore les concurrencer. Sauf énorme surprise, la saison 2024-2025 a de grandes chances de se solder par un échec. Car cette formation avait l'ambition de rivaliser pour le titre NBA. Et ça ne sera normalement pas le cas.

Invité à s'exprimer sur les limites de Phoenix, Booker a dressé un constat plutôt lucide.

"Le talent n'a qu'un effet limité. J'ai fait partie d'équipes moins talentueuses qui ont trouvé le moyen de remporter plus de victoires. C'est juste une question de petites choses. Les gens le disent toujours : l'importance des détails du jeu.

Même s'il semble que nous devrions le savoir à ce stade de notre carrière, c'est quelque chose qu'il faut former, développer et apprendre par des essais et des erreurs", a commenté Devin Booker pour Fox Sports.

Il s'agit effectivement de l'un des problèmes des Suns. Phoenix a accumulé les talents avec Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, mais sans vraiment construire un projet solide. Et le talent "n'a qu'un effet limité".