Les résultats de la nuit en NBA, celle de Kevin Durant

Magic @ Wizards : 120-105

Rockets @ Heat : 102-98

Pelicans @ Timberwolves : 93-134

Hornets @ Thunder : 106-141

76ers @ Spurs : 120-128

Pistons @ Mavericks : 117-123

Celtics @ Jazz : 121-99

Cavaliers @ Suns : 112-123

Nuggets @ Trail Blazers : 109-128

Grizzlies @ Clippers : 108-128

- Les Cleveland Cavaliers ne répondent plus... Sur le parquet des Phoenix Suns (112-123), la franchise de l'Ohio a concédé sa 4ème défaite consécutive. La faute notamment à un grand Kevin Durant : 42 points à 17/29 aux tirs.

Obligés de courir après le score, les Cavs ont été pénalisés par la maladresse de Donovan Mitchell (7 points à 2/18). Evan Mobley (16 points et 12 rebonds) et Darius Garland (18 points) ont bien tenté de limiter les dégâts. Tout comme De'Andre Hunter (17 points) et Ty Jerome (16 points) en sortie de banc.

Cependant, Cleveland n'a jamais réussi à freiner l'attaque des Suns. Car en plus de KD, Devin Booker (17 points et 10 passes décisives), Tyus Jones (16 points), Royce O'Neal (15 points) ou même Collin Gillespie (13 points) ont puni les errements défensifs adverses. Il s'agit de la 3ème victoire consécutive de Phoenix, 10ème à l'Ouest.

- A l'inverse, tout va bien pour les Houston Rockets. Les Texans ont enchaîné un 9ème succès consécutif en s'imposant sur le parquet du Miami Heat (102-98). Une victoire marquée par la belle performance de Fred VanVleet (37 points à 13/17 aux tirs).

Dans une rencontre disputée, les Rockets ont aussi pu compter sur l'impact d'Amen Thompson, auteur de 18 points, 9 rebonds, 7 interceptions et 5 passes décisives pour son retour. En face, Andrew Wiggins (30 points) s'est pourtant démené. Tout comme Kel'el Ware (16 points, 14 rebonds).

Mais les Floridiens n'ont pas réussi à compenser la faillite de Tyler Herro : 8 points à 3/11 aux tirs. Sur une série de 10 défaites de suite, le Heat n'y arrive plus...

- Pour le patron de l'Ouest, tout semble facile. Assuré de finir à la première place de cette Conférence, l'Oklahoma City Thunder a déroulé face aux Charlotte Hornets (141-106). Le suspense a été plié dès le premier quart-temps avec un 34-14 en faveur d'OKC.

Pour créer cet avantage, le Thunder a pu compter sur Shai Gilgeous-Alexander : 30 points à 13/18 aux tirs, 9 passes décisives et 6 rebonds en 30 minutes. Collectivement, Oklahoma a encore affiché une grande force avec 8 joueurs à plus de 11 points.

En face, Miles Bridges (20 points) a été trop seul pour résister. A noter tout de même le bel impact de Moussa Diabaté (12 points, 7 rebonds et 3 passes décisives) en 22 minutes.

- Derrière les Cleveland Cavaliers, les Boston Celtics ne doutent pas ! La franchise du Massachusetts l'a emporté sur le terrain du Utah Jazz (121-99). Comme OKC, Boston s'est facilité la tâche en creusant l'écart dès le premier quart-temps : 35-21.

En l'absence de Jaylen Brown, le duo Jayson Tatum (26 points) - Kristaps Porzingis (27 points, 10 rebonds) a donné le ton. Et par la suite, Joe Mazzulla en a profité pour ouvrir son banc avec les apports de Payton Pritchard (18 points) et de Sam Hauser (14 points).

Sans Lauri Markkanen, le Jazz a seulement pu compter sur Collin Sexton (30 points) pour maintenir un semblant de suspense. Keyonte George (19 points) s'est également mis en valeur. Mais il n'y a pas vraiment eu match.

- Les Portland Trail Blazers sont toujours dans la course au Play-in... et veulent visiblement se battre jusqu'au bout. La formation de l'Oregon a fait tomber les Denver Nuggets (128-109). Toujours sans Nikola Jokic, l'équipe du Colorado a pourtant pu compter sur un bon Aaron Gordon (23 points).

Mais à ses côtés, les Nuggets ont été trop brouillons. Jamal Murray a seulement marqué 10 points à 5/10 aux tirs. Russell Westbrook, malgré ses 18 points, a perdu 9 ballons. Et la défense de Denver a été bien trop permissive.

En feu, Deni Avdija (36 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) s'est régalé. Il a été aussi bien épaulé par Sheadon Sharpe (23 points malgré un vilain 1/10 à trois points), Dalano Banton (19 points) et Toumani Camara (16 points). 4ème à l'Ouest, Denver marque le pas dans la course à la 2ème place.

- Derrière Denver, Memphis Grizzlies n'a pas profité de la défaite des Nuggets en s'inclinant face aux Los Angeles Clippers (108-128). Sans Ja Morant, Memphis a concédé sa 3ème défaite consécutive et semble avoir du mal à tenir le rythme.

Malgré ses 23 points, Jaren Jackson Jr n'a pas été efficace (9/24) et Desmond Bane (10 points) a été relativement discret. En face, les Californiens ont accéléré après la pause pour s'envoler vers une victoire contrôlée.

James Harden (30 points, 9 passes décisives) a été excellent. Tout comme le duo Kawhi Leonard (23 points, 10 rebonds) - Ivica Zubac (17 points, 10 rebonds). Avec 5 victoires consécutives, les Clippers restent dans le coup pour le Top 6 à l'Ouest.

- Il n'y a pas vraiment eu match entre les Minnesota Timberwolves et les New Orleans Pelicans (134-93). Sans Zion Williamson, les Pelicans ont eu du mal à rivaliser avec un banc rapidement ouvert par Willie Green.

Dans le même temps, Julius Randle (20 points), Anthony Edwards (17 points) et Rudy Gobert (15 points, 11 rebonds) ont rapidement plié les débats. Mais sur cette partie, l'essentiel était ailleurs. Très peu utilisé cette saison, Joe Ingles a été pourtant titularisé sur ce match.

La raison de ce cadeau ? Le fils de l'Australien Jacob, autiste, était présent dans la salle pour voir son père jouer en direct pour la première fois. Une très belle image.

Joe Ingles’ son Jacob, who is autistic, is in attendance for tonight’s game to watch his dad play live for the first time 🙏

Jacob was able to watch his first in-arena NBA game, but Joe didn't play. Tonight, Wolves HC Chris Finch started Ingles... and Jacob got his wish ♥️ pic.twitter.com/sPFvhwO4gQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2025