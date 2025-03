Les Celtics vendus pour un montant record !

C'était dans l'air depuis plusieurs mois : les Boston Celtics vont changer de propriétaire. La famille Grousbeck, qui avait récupéré la franchise en 2002, a connu deux titres de champions (2008 et 2024) et va maintenant céder la main. La somme que va récupérer le groupe Boston LLC est faramineuse, puisqu'il s'agit tout simplement de la plus grosse vente de l'histoire pour une équipe d'Amérique du Nord devant les Washington Commanders (6.05 milliards).

D'après Shams Charania d'ESPN, Bill Chisholm, à la tête du Symphony Technology Group et orginaire du Massachussetts, va tout simplement débourser 6.1 milliards de dollars avec ses associés pour récupérer le joyau de la couronne de Nouvelle-Angleterre. Chisholm rachète les Celtics alors que leur valeur n'a cessé de grimper ces dernières années et est restée constamment l'une des plus solides et élevées de toute la NBA.

On peut comprendre que Wyc Grousbeck, qui avait racheté la franchise pour 360 millions d'euros il y a 23 ans, ait été motivé à l'idée de faire une culbute financière aussi gigantesque.

Cette saison, Boston est favori à sa propre succession et a l'effectif pour être compétitif pour un bon moment, autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown, pas encore trentenaires.

