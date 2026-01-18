Wembanyama vs Edwards en un contre un au All-Star Game, on dit oui !

Anthony Edwards a expliqué après le match entre Minnesota et San Antonio qu'il aurait adoré que tout le monde quitte le terrain... sauf Victor Wembanyama et lui. L'idée : se faire un bon vieux défi en un contre un pour montrer qui est le plus fort dans cette situation. Si ce sont Victor et San Antonio qui l'ont emporté, Edwards a été époustouflant (55 pts) et on se dit qu'il serait absolument parfait pour le tournoi de 1 vs 1 dont beaucoup parlent ces derniers mois pour relancer l'intérêt du All-Star Weekend.

La ligue féminine Unrivaled, avec beaucoup de stars WNBA, l'a fait. Pourquoi la NBA, surtout si des joueurs aussi médiatiquement impactants que Victor Wembanyama et Anthony Edwards y participent, n'en ferait pas de même à partir de l'année prochaine à Phoenix ?

On imagine que si Wembanyama et Edwards donnent leur accord, d'autres gros joueurs suivront. En tout cas ceux qui n'auront pas trop peur d'abîmer leur image en cas de défaite cuisante. Le fait qu'il faille quand même défendre à un moment, à moins de marquer sur la première séquence et de ne jamais rater, risque par contre d'en rebuter quelques uns.

Sinon, si personne d'autre n'est motivé, on peut aussi faire un simple duel en mode main event, à la manière de ce qu'on fait Stephen Curry et Sabrina Ionescu sur un concours à 3 points.

Qu'est-ce que vous en dites ?

