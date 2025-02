Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Raptors : 111-101

Cavs @ Magic : 122-82

Bucks @ Rockets : 97-100

Suns @ Grizzlies : 147-151

Spurs @ Pelicans : 103-109

Hornets @ Warriors : 92-128

Mavs @ Lakers : 99-107

Luka Doncic archi motivé par les rumeurs sur son poids

- Luka Doncic était tout sourire au moment de quitter le parquet après avoir salué ses anciens partenaires des Mavs. Et pour cause : le Slovène a fêté ses retrouvailles avec son ancienne équipe en aidant les Lakers à l'emporter (107-99), avec le premier triple-double de sa carrière en tant que joueur de Los Angeles. Même s'il a été maladroit (6/17), Doncic a contribué au succès des siens en compilant 19 points, 15 rebonds et 12 passes en 35 minutes. Les Lakers ont eu besoin de son playmaking, mais aussi et surtout de sa complémentarité naissante avec LeBron James (27 pts, 12 rbds). Le King et son nouveau camarade de jeu ont peaufiné leur entente, avec un 4e quart-temps au cours duquel on les a beaucoup vus se chercher et se trouver sur des séquences alléchantes.

Il fallait bien ça pour résister aux 35 points de Kyrie Irving et aux 22 de Klay Thompson. Les Lakers sont sur trois victoires de suite et les prochaines semaines s'annoncent prometteuses.

- Ja Morant (29 pts, 8 asts) a arraché la prolongation contre les Suns dans un match très ouvert, en réussissant un floater à 1.4 seconde de la fin du 4e quart-temps. C'est aussi lui qui a sonné la charge en overtime, pour dominer une équipe de Phoenix avec pourtant cinq joueurs à au moins 20 points.

- Les Cavs ont dessoudé (122-82) le Magic grâce à une défense de fer et une marque bien répartie. Ty Jerome est le meilleur marqueur de Cleveland en sortie de banc avec 20 points. C'est la 8e victoire consécutive pour les leaders de l'Est, impressionnants ces derniers jours.

- Boston en est pour sa part à 6 victoires de rang, après son succès serein à Toronto, sans Kristaps Porzingis, Jrue Holiday et Al Horford. Jaylen Brown (24 pts) est le meilleur marqueur des Celtics dans cette partie.

- Encore une lourde défaite pour les Hornets, qui ont cette fois pris 36 points dans les dents, sans que Golden State n'ait à tirer sur la corde. Sept joueurs des Warriors ont marqué entre 10 et 16 points, pour prolonger la bonne dynamique actuelle. Moussa Diabaté a joué 23 minutes pour 5 points, 4 rebonds et 3 passes. Tidjane Salaün n'était lui pas sur la feuille de match.

- Les Spurs, évidemment sans Victor Wembanyama, ont dilapidé 19 points d'avance pour finalement s'incliner à nouveau sur le parquet des Pelicans. Le quatuor Paul-Vassell-Castle-Fox a encore pas mal vendangé avec un 17/48 en cumulé. Trey Murphy III (24 pts) et Zion Williamson (18 pts) ont posé des problèmes aux Spurs, désormais devancés par les Blazers au classement.