LeBron James démonte « la culture de la bague » 🤐

Les titres représentent-ils le facteur déterminant pour juger une carrière ? De son côté, LeBron James a apporté une réponse ferme : non. Sacré à 4 reprises en NBA, le King en a marre d'entendre l'argument des bagues pour classer certains joueurs.

A l'occasion de son podcast, "Mind the Game" avec Steve Nash, l'ailier des Los Angeles Lakers a démonté "la culture de la bague". Selon lui, il n'est pas logique de juger un individu par rapport à des accomplissements collectifs.

"Essayer de critiquer un individu parce qu'il n'a pas été capable de gagner dans un sport d'équipe ou un match d'équipe... Je ne sais pas comment cela a commencé, mais c'est un long débat, surtout me concernant.

C'est tellement bizarre, ce n'est jamais suffisant. Je ne sais pas pourquoi on en parle autant dans notre sport. Et pourquoi c'est la finalité de tous les débats. J'entends : 'tu n'étais pas un grand joueur car tu n'as jamais gagné un titre'.

Et sans titre, tu ne peux pas être dans le même débat qu'un gars titré... Donc on va me dire qu'Allen Iverson,Charles Barkley et Steve Nash n'étaient pas incroyables ? On me dit : 'On ne peut pas les comparer avec des gars qui ont une ou deux bagues'. Je trouve ça bizarre.

J'espère simplement que nous apprécierons davantage ce que certains gars ont pu accomplir, ce qu'ils ont pu faire. Une bague est un accomplissement d'équipe, et il faut en parler", a partagé LBJ.

Même si certains diront qu'il prêche pour sa paroisse par rapport à certains de ses rivaux dans le débat du GOAT, je suis plutôt d'accord avec lui. Bien évidemment, les titres remportés doivent être un élément important dans une réflexion pour juger une carrière. Mais il ne doit pas incarner un point déterminant.

Par exemple, Nikola Jokic, avec une seule bague NBA en l'état, n'est-il quand même pas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste ? Pour moi, oui. Et avec une ligue où il est de plus en plus difficile de gagner, le discours de LeBron James me semble juste.