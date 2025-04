Comme tous les samedis, Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à vos questions sur le basket et la NBA. C'est le Ce à Quoi il Fallait Répondre.

On y parle notamment de Nikola Jokic, de Ja Morant et des Memphis Grizzlies, de Cooper Flagg, de Dominique Malonga et de bien d'autres choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

