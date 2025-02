Entre LeBron James et Pat Riley, c'était plutôt tendu à la fin de l'aventure en 2014, lorsque le King a décidé de rentrer à Cleveland. On en sait un peu plus sur ces petits moments qui ont fait que LeBron a souhaité ne pas aller au-delà des quatre saisons qui lui ont permis de débloquer son palmarès en NBA.

Dans l'Underground Lounge, Dwyane Wade a révélé la scène qui lui a permis de comprendre que son camarade n'allait pas rester au Heat.

"Je vais vous dire la première fois où j'ai eu la sensation que LeBron n'allait pas revenir à Miami. Il y a un truc à ne pas faire, c'est déconner avec les cookies de LeBron. C'est sérieux. Il adore les cookies au chocolate chip avec de la glace. Quand il prend l'avion, Bron a deux sacs de nourriture. L'un avec ses cookies, l'autre avec ce que son chef personnel lui a préparé pour le voyage.

Une fois dans l'avion, on joue aux cartes à l'avant de l'appareil. A un moment, LeBron demande qu'on lui apporte ses cookies. Le staff a dû lui dire en chuchotant qu'il n'y avait plus de cookies autorisés dans l'avion. Ce salopard s'est reculé dans son siège et a poussé les cartes, puis est resté silencieux. Il ne voulait plus jouer alors que c'était une partie sérieuse.

Il y avait trop de micro-management à ce moment-là. Notre équipe a été quatre fois de suite en Finales NBA. On n'a pas besoin d'être micro-managés. Je pense que Pat Riley est allé trop loin à ce sujet. On était des adultes. Tu ne peux pas nous enlever nos cookies. Peut-être que ça semble anecdotique, mais ce sont des choses qui nous aident à tenir. Là, il a dû aller en trouver en ville à 3h du matin. On a besoin de notre zone de confort pour être nous-mêmes. Pat a enlevé cette zone de confort parce qu'il était énervé".

Il y a une certaine tendance chez Pat Riley à aller à la confrontation avec ses joueurs majeurs et cela finit rarement bien...

Le retour le plus inattendu de la saison : la défense de LeBron James 👀