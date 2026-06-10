Une tendance se dessine en NBA : Milwaukee préparerait déjà l'après-Giannis, avec un possible trade avant même la Draft 2026.

L'avenir de Giannis Antetokounmpo continue d'alimenter toutes les spéculations, et une nouvelle échéance semble désormais se dessiner.

D'après les informations de Marc Stein et Jake Fischer, une « attente grandissante » existe actuellement à travers la NBA concernant un possible transfert du double MVP avant la Draft 2026, prévue dans les prochaines semaines.

Milwaukee préparerait déjà l’après-Giannis

Selon les deux journalistes, les Milwaukee Bucks aborderaient les préparatifs de la Draft comme s'ils allaient récupérer au moins un choix du premier tour supplémentaire dans un éventuel échange impliquant Antetokounmpo.

Milwaukee possède actuellement le 10e choix de la Draft et pourrait donc disposer d'un capital bien plus important si un accord venait à être conclu.

Pour autant, aucune décision ne devrait intervenir avant la fin des Finales NBA. Les Bucks surveilleraient notamment la situation des New York Knicks, actuellement opposés aux San Antonio Spurs, afin d'évaluer leur éventuel intérêt pour une opération de cette ampleur une fois la saison terminée.

Miami en tête, Boston toujours dans la course

Concernant les préférences du joueur, Stein et Fischer indiquent que le Miami Heat serait considéré comme la destination favorite de Giannis si un départ devait se concrétiser.

Les Boston Celtics resteraient également dans la course selon plusieurs sources citées dans leur rapport.

Autre élément important : Antetokounmpo souhaiterait rester dans la Conférence Est, ce qui pourrait considérablement réduire le nombre de prétendants crédibles.

Les Portland Trail Blazers continuent aussi d'apparaître dans les discussions, même s'ils pourraient davantage jouer un rôle d'intermédiaire dans une transaction complexe. Milwaukee chercherait notamment à récupérer une partie des choix de Draft envoyés à Portland lors du transfert de Damian Lillard en 2023.

Après une saison marquée par les blessures, durant laquelle il n'a disputé que 36 matches pour des moyennes de 27,6 points, 9,8 rebonds et 5,4 passes décisives, Giannis Antetokounmpo reste de très loin le dossier le plus explosif de l'intersaison à venir.

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