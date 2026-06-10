Atlanta prêt à foncer sur Isaiah Hartenstein ?

Les Atlanta Hawks seraient à l'affût d'une opportunité concernant Isaiah Hartenstein cet été. Selon Brett Siegel de ClutchPoints, la franchise géorgienne envisagerait sérieusement de se positionner sur le pivot du Thunder si celui-ci venait à se retrouver libre sur le marché.

La situation contractuelle d'Hartenstein est particulière. Le joueur de 28 ans dispose d'une team option de 28,5 millions de dollars pour la saison prochaine. Si Oklahoma City choisissait de ne pas l'activer, il deviendrait immédiatement free agent sans restriction et pourrait discuter avec l'ensemble des franchises de la ligue.

D'après Siegel, les Hawks feraient alors partie des équipes les plus agressives sur le dossier. Atlanta cherche à renforcer son secteur intérieur et verrait en Hartenstein un profil capable d'apporter de la taille, de la protection de cercle et du jeu collectif dans la raquette.

Pour autant, un départ du Thunder ne semble pas être le scénario privilégié aujourd'hui. Toujours selon ClutchPoints, la tendance autour de la ligue serait plutôt à une renégociation à long terme entre Oklahoma City et son pivot. L'idée serait de décliner l'option à 28,5 millions de dollars afin de signer un nouveau contrat plus long et potentiellement mieux adapté à la gestion salariale du Thunder.

ClutchPoints rapportait déjà au mois de mai que l'attente générale était de voir Hartenstein rester à Oklahoma City, avec un nouveau contrat permettant à la franchise de conserver davantage de flexibilité financière autour de son noyau emmené par Shai Gilgeous-Alexander.

Les Hawks garderaient néanmoins un œil attentif sur le dossier. Et même si les chances de voir Hartenstein quitter le Thunder paraissent limitées à ce stade, Atlanta semble prête à saisir la moindre ouverture si les négociations venaient à prendre une tournure inattendue.