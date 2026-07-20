Je ne comprends pas pourquoi les Spurs ne tentent pas LeBron James. Avec un contrat sur deux ans, ce serait parfait : il a 39 ans, son impact reste solide, et son salaire serait gérable. En plus, San Antonio n’a pas encore signé toutes ses fururs stars. Quand ce sera le cas, LeBron sera probablement déjà à la retraite… donc ça ne bloquerait même pas le salarycap. Et en attendant, il pourrait servir de pont entre la jeune génération et l’avenir du club...
En dehors du terrain, faut bien se rendre compte que c'est un véritable cirque autour de LeBron, il veut attirer les media, la lumière, il a une équipe qui travaille sans arrêt à construire sa légende. Les Spurs en tant que franchise, sont pas trop dans le délire de transformer l'AT&T center en un plateau de téléréalité.
Même si ça reste Lebron, et qu'il a un niveau physique au dessus de la moyenne, il y a les risques de blessures qui s'accumule ces dernières années. Et surtout, il n'a plus le coffre pour défendre dur comme il pouvait le faire encore 5-6 ans auparavant.
Avec Fox, Castle, Harper, rajouter Lebron à côté de Wemby en poste 4, qui aime avoir la balle en main, n'est pas forcément la meilleure option.
Pour renforcer leur besoin au poste 4, ils ont misé sur Tobias Harris (over meee !??? again... ??), 33 ans pour 2 saisons, à 15M l'année. C'est beaucoup moins clinquant, et c'est pas le même talent, évidemment. Mais il a du shoot, est solide physiquement et en défense, se fond dans un collectif. Et a prouvé sur les derniers playoffs, qu'il a encore du jus et peut se mettre au niveau.