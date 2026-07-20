Je ne comprends pas pourquoi les Spurs ne tentent pas LeBron James. Avec un contrat sur deux ans, ce serait parfait : il a 39 ans, son impact reste solide, et son salaire serait gérable. En plus, San Antonio n’a pas encore signé toutes ses fururs stars. Quand ce sera le cas, LeBron sera probablement déjà à la retraite… donc ça ne bloquerait même pas le salarycap. Et en attendant, il pourrait servir de pont entre la jeune génération et l’avenir du club...