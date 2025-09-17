La NBA Europe, vous en pensez quoi ?

Bon, la NBA Europe, on y va tout droit. Ce n'est plus juste un espèce de projet lointain discuté dans des moments creux de la saison. C'est que ça fait plusieurs mois qu'Adam Silver en a parlé et c'est devenu quasiment un projet officiel à ce moment-là (dans nos esprits) mais là, il y a carrément une date qui est avancée à la fois par Jorge Garbajosa, le Président de la FIBA, et par Silver, commissionnaire NBA. On ne va donc pas y échapper a priori. Autant commencer à réfléchir à ce que l'on en pense.

Déjà, ce que l'on sait ou pense savoir :

- Une ligue fermée avec à peu près 16 équipes, mix d'anciens clubs historiques (Real, Barça, sans doute un ou des clubs grecs ?) et des franchises types PSG, Manchester City.

- Des règles FIBA et donc des QT de 10 minutes

Ce que l'on peut imaginer :

- Une ligue qui fait comme l'Euroleague mais avec plus de moyens mis dans le markéting

- Des matches d'exhibition par moment avec les franchises NBA

- Plus de passerelles NBA-Europe pour certains joueurs (non draftés, stars de G-League, etc.)

Qu'est-ce que ça vous inspire ? Perso, je ne suis pas hypé mais je demande à voir. En fait, vraiment, ce qui me fait peur, c'est que le truc devienne trop américanisé et donc trop superficiel, trop axé sur le divertissement. Oui, l'Euroleague est peut-être mal vendu ou pas assez vendu. Mais son produit, il est bon. Les matches d'Euroleague, c'est du super niveau. Et oui, le basket en lui-même, ça n'intéresse pas la masse mais la qualité de jeu séduit ceux qui la suivent aujourd'hui. Si on ne perd pas cette qualité de jeu, alors dans ce cas ça ne me pose aucun problème. Je suis un peu méfiant mais je me dis qu'il y a la matière pour faire une ligue incroyable.

Et vous, plutôt très méfiant, optimiste, dégoûté ?