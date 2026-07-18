LeBron James, pourquoi les Spurs ne sont pas sur le coup

Le directeur général des San Antonio Spurs, R.C. Buford, a expliqué pourquoi son équipe n'était pas active pour recruter LeBron James.

La grande majorité des franchises NBA ont tenté de recruter LeBron James cet été. Libre depuis son départ des Los Angeles Lakers, l'ailier de 41 ans se trouve à la recherche d'une équipe ambitieuse capable de viser le titre.

Bien évidemment, les San Antonio Spurs figurent dans cette catégorie. Mais le finaliste malheureux de la saison 2025-2026 n'a jamais semblé en action sur ce dossier. Une impression confirmée par les mots du directeur général texan, R.C. Buford, dans les colonnes du quotidien L'Equipe.

"Si je tente d'attirer LeBron James à San Antonio ? Ce que je peux dire, c'est que nous sommes ravis d'avoir pu conserver le groupe que nous avons, en y ajoutant Tobias Harris ainsi que nos jeunes choix de Draft (Jayden Quaintance et Tarris Reed, ndlr).

Notre histoire a montré comment nous construisons nos équipes", a rappelé Buford.

Le projet des Spurs tourne effectivement autour des jeunes talents draftés par l'équipe ces dernières années. Et il n'est visiblement pas question de déstabiliser ce groupe, encore inexpérimenté, avec l'arrivée d'une star comme LeBron James.

Avec les progrès réalisés par la franchise autour de Victor Wembanyama au fil des saisons, San Antonio n'a aucun intérêt à prendre un risque superflu.

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