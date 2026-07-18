La formule utilisée par LeBron James, toujours libre, lors de sa dernière apparition médiatique a beaucoup fait parler.

Présent à New York, LeBron James a terminé sa 4ème apparition publique du Fanatics Fest avec l'enregistrement de son émission "The Shop". Et bien évidemment, l'ailier, libre depuis son départ des Los Angeles Lakers cet été, n'a pas échappé aux questions sur son avenir.

Sans surprise, le King n'a pas réalisé la moindre annonce concernant son futur. Cependant, son choix ne devrait plus tarder. Selon ESPN, une annonce est attendue pour la semaine prochaine. En attendant, le moindre mot de LBJ fait l'objet d'une véritable analyse.

Et au moment de livrer les éléments qui guident sa réflexion, une formule utilisée par James a beaucoup fait parler...

"Ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être compétitif. Je veux évoluer à un haut niveau. Je souhaite rejoindre une équipe qui partage en quelque sorte la même philosophie que moi, à savoir adopter chaque jour des habitudes de champions, tout en faisant confiance au processus avant tout…", a tout d'abord lancé LeBron James.

L'expression "trust the process", associée aux Philadelphia Sixers pour le projet de Sam Hinkie de 2013 à 2016, a bien évidemment fait réagir. Amusé par la réaction de la foule, le natif d'Akron a tout de suite calmé le jeu.

"Je répète sans cesse 'trust the process' depuis que j'ai été drafté en 2003. Je ne sais même pas si Embiid était déjà né à l'époque", a glissé, dans un sourire, LBJ.

Avec les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat, les 76ers semblent toujours dans le coup pour LeBron James. Et cette petite phrase ne devrait pas tempérer les espoirs des fans de Philadelphie...

LeBron James se voit encore scorer à 65 ans en NBA