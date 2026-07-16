LeBron se voit encore scorer à 65 ans… mais garde le silence sur sa décision

LeBron James n’a pas annoncé sa décision à Tyrese Haliburton mais il a déclaré pouvoir scorer en NBA à un âge très avancé.

À bientôt 42 ans, LeBron James n’envisage visiblement pas encore le moment où il ne sera plus capable de marquer en NBA. Lors de l’enregistrement d’un podcast avec Tyrese Haliburton, le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue a même assuré qu’il pourrait continuer à tourner à 10 points par match pendant encore plus de vingt ans.

Et LeBron avait déjà préparé son calcul.

"Je pourrais tourner à 10 points de moyenne dans cette ligue pendant très longtemps. Vraiment très longtemps. Jusqu’à 65 ans ou quelque chose comme ça. On ne siffle plus de fautes en ma faveur, donc je dirais trois lay-ups et quatre lancers francs, mais on ne me donne plus les fautes. Alors, si je mets deux ou trois lay-ups par mi-temps, ça fait déjà 12 points."

LeBron James aux Pacers, le candidat surprise que personne n’avait vu venir ?

Un raisonnement évidemment prononcé sur le ton de la plaisanterie, mais qui traduit aussi la confiance intacte de LeBron James en ses capacités. Malgré son âge et plus de deux décennies passées en NBA, l’ancien joueur des Cavaliers, du Heat et des Lakers reste persuadé qu’il pourrait continuer à trouver des moyens de marquer.

Haliburton n’a pas réussi à obtenir « The Decision »

Tyrese Haliburton a en revanche eu beaucoup moins de réussite lorsqu’il a tenté d’obtenir l’information que tout le monde attend. Le meneur des Indiana Pacers a directement demandé à LeBron quelle était sa décision concernant la suite de sa carrière.

Mais le King a refusé de lui répondre.

La présence des deux hommes dans le même podcast avait pourtant alimenté les spéculations, alors que l’avenir de LeBron James continue de faire beaucoup parler. Certains imaginaient déjà Haliburton tenter une opération de recrutement publique ou LeBron profiter de l’occasion pour donner un indice sur sa prochaine destination.