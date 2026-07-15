Et si les Indiana Pacers venaient coiffer tout le monde au poteau pour LeBron James ? Farfelu de prime abord, mais pas tant que ça...

Dans la course à LeBron James, quatre destinations concentrent actuellement l’essentiel de l’attention. Cleveland et Miami, où le King possède évidemment de fortes attaches. Philadelphie, qui pourrait lui proposer un effectif capable de jouer immédiatement le titre. Et Golden State, sans doute l’option la plus clinquante, avec la possibilité de rejoindre Stephen Curry et une équipe façon « Expendables », remplie de stars expérimentées.

Et puis il y a... Indiana.

Les Pacers, une destination inattendue pour LeBron James

À première vue, la piste peut paraître farfelue. On n’imagine pas forcément LeBron James terminer sa carrière chez les Pacers. Indiana possède une véritable histoire de basket, mais la franchise n’a ni les attaches sentimentales de Cleveland et Miami, ni l’image particulièrement attractive de Golden State auprès des stars américaines.

Pourtant, Alex Golden, journaliste qui couvre les Pacers pour Sports Illustrated, a évoqué Indiana comme un possible cand

idat surprise. LeBron doit prochainement enregistrer un nouvel épisode de son podcast « Mind the Game » avec Tyrese Haliburton comme coanimateur.

La présence du meneur des Pacers ne prouve évidemment rien. Aucun insider majeur, de Shams Charania aux autres grands newsbreakers NBA, n’a pour le moment annoncé un intérêt concret de James pour Indiana. À ce stade, il s’agit donc davantage d’une théorie et d’un long shot que d’une véritable rumeur de marché.

Pourquoi LeBron James aux Pacers aurait du sens

Une fois l’effet de surprise passé, la piste Indiana n’est pourtant pas totalement absurde.

LeBron rejoindrait une équipe déjà construite, compétitive et capable de jouer les premiers rôles à l’Est. Il n’aurait pas besoin de porter seul un projet ou de transformer complètement l’effectif. Il viendrait renforcer un collectif basé sur le jeu rapide, le mouvement du ballon et la créativité de Tyrese Haliburton.

Même à ce stade de sa carrière, sa puissance, sa lecture du jeu et sa capacité à contrôler les fins de match pourraient aider les Pacers à franchir un nouveau cap. Indiana possède déjà les bases d’un prétendant. LeBron pourrait lui apporter l’expérience et la maîtrise nécessaires pour viser encore plus haut.

LeBron peut-il offrir un premier titre NBA à Indiana ?

Il existe également un véritable enjeu historique. Les Pacers n’ont encore jamais remporté le championnat NBA. Après avoir été champion avec Miami, Cleveland et les Lakers, permettre à Indiana de décrocher la première bague de son histoire ajouterait une nouvelle mission spectaculaire à la carrière de LeBron James.

Reste la question financière. Pour rendre l’opération possible, James devrait probablement accepter un important sacrifice salarial, tandis que les Pacers devraient procéder à plusieurs ajustements dans leur effectif. Un obstacle majeur qui rend cette destination beaucoup moins probable que Cleveland, Miami, Philadelphie ou Golden State.

Indiana ne fait donc pas partie des favoris. Pour le moment, la franchise reste un candidat surprise, presque invisible dans la course à LeBron James. Mais derrière son manque apparent de glamour, la piste possède une véritable logique sportive.

Est-ce que LeBron suffirait pour transformer les Pacers en champions NBA ? Rien n’est garanti. Mais l’idée est probablement beaucoup moins farfelue qu’elle n’en a l’air.

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