Les dirigeants des Philadelphia Sixers ne sont pas les seuls à rêver d’une arrivée de LeBron James. Les principales stars de l’effectif ont directement pris contact avec le King pour tenter de le convaincre de terminer sa carrière en Pennsylvanie. Selon Dave McMenamin d’ESPN, Tyrese Maxey, Joel Embiid et Jaylen Brown ont tous échangé avec […]

Les dirigeants des Philadelphia Sixers ne sont pas les seuls à rêver d’une arrivée de LeBron James. Les principales stars de l’effectif ont directement pris contact avec le King pour tenter de le convaincre de terminer sa carrière en Pennsylvanie.

Selon Dave McMenamin d’ESPN, Tyrese Maxey, Joel Embiid et Jaylen Brown ont tous échangé avec LeBron James ces derniers jours. Maxey serait même celui qui mène véritablement l’opération séduction auprès du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Tyrese Maxey en première ligne

La forte implication de Tyrese Maxey n’est pas très surprenante. Le meneur des Sixers est représenté par Klutch Sports, l’agence de Rich Paul, comme LeBron James. Les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années, se sont déjà entraînés ensemble durant l’intersaison et Maxey a publiquement présenté LeBron comme une sorte de « grand frère ».

Joel Embiid possède lui aussi un lien récent avec le quadruple champion NBA. Les deux joueurs ont remporté ensemble la médaille d’or avec Team USA lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Jaylen Brown a longtemps été un rival de LeBron dans la Conférence Est, mais le King avait publiquement défendu sa candidature au MVP la saison dernière.

Les trois leaders de Philadelphie semblent donc prêts à accueillir LeBron, malgré les nombreuses questions que poserait l’association de quatre joueurs habitués à monopoliser le ballon. Sur le papier, le cinq composé de Maxey, VJ Edgecombe, Brown, James et Embiid aurait tout de même de quoi faire trembler la Conférence Est.

Philadelphie prise très au sérieux par LeBron

Les Sixers feraient partie des trois destinations privilégiées par LeBron James, avec les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat. D’après ESPN, le vétéran de 41 ans prendrait très au sérieux la proposition de Philadelphie.

La franchise a changé de dimension depuis le transfert qui lui a permis de récupérer Jaylen Brown en échange de Paul George et de plusieurs choix de draft. Le président des opérations basket Mike Gansey a confirmé que les Sixers échangeaient avec Rich Paul depuis cette transaction et qu’ils seraient évidemment ravis d’ajouter LeBron à leur nouvel effectif.

Bob Myers, président de Harris Blitzer Sports & Entertainment, le groupe propriétaire des Sixers, a également directement vendu le projet à LeBron lors du podcast de Rich Paul. Son argument est simple : si la priorité du King est de remporter un cinquième titre, Philadelphie représente peut-être sa meilleure option.

LeBron James reste pourtant confronté à une décision complexe. Cleveland lui offrirait la possibilité de terminer sa carrière là où elle a commencé, tandis que Miami lui permettrait de retrouver une organisation avec laquelle il a déjà remporté deux titres. Mais sur le plan strictement sportif, l’armada formée autour de Maxey, Brown et Embiid constitue un argument particulièrement convaincant.

Les Sixers n’ont plus atteint la finale de Conférence depuis 2001 et attendent un nouveau titre depuis 1983. En recrutant LeBron, ils pourraient soudainement se retrouver avec l’un des cinq majeurs les plus impressionnants de toute la NBA. Encore faut-il que l’opération séduction menée par Maxey et ses nouveaux partenaires porte ses fruits.