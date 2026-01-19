Bug du cerveau : LeBron James défend un fantôme dans le vide

L'image est douloureuse... LeBron James, perdu sur le terrain, qui laisse son joueur lui filer dans le dos et qui défend dans le vide, ça fait mal. Bon, ça peut arriver, évidemment, même aux meilleurs, mais là, ça revient un peu trop souvent et ça a des conséquences. Là, c'était lors de la terrible défaite face à Portland 132 à 116... Oui, prendre 132 points face aux Blazers, ça pique.

Interrogé après la rencontre, sur les soucis des Lakers en défense, LeBron James avait répondu avec franchise, sans trop se cacher :

« Pour vraiment apprendre à jouer ensemble, des deux côtés du terrain, il faut un certain volume de minutes partagées. On ne l’a pas encore eu cette saison. Mais on doit faire avec les joueurs disponibles, essayer d’exécuter au mieux en attaque comme en défense, et avancer comme ça. »

Sur le contenu du match face à Portland, LeBron a admis que les Lakers n'y était pas, notamment sur les tirs longue distance :

« Offensivement, j’ai trouvé qu’on avait été plutôt bons. Défensivement, on avait des consignes claires : mettre de la pression, garder les joueurs devant nous, les forcer à prendre des tirs contestés à deux points comme à trois points. Ils en ont mis beaucoup, même dans des situations difficiles. »

Bon, quand on entend "garder les joueurs devant nous", forcément, la vidéo ci-dessus fait mal... Mais, là encore, ce sont des choses qui arrivent. Et James rappelle l'exigence du métier, soir après soir :

« Chaque match doit être joué avec de l’intensité. On doit être compétitifs, peu importe qui est sur le terrain. Personne ne va avoir pitié de nous, et on n’en attend pas. Les joueurs disponibles doivent jouer notre basket, en attaque comme en défense, et essayer de redresser la situation jusqu’au retour à la maison. »

« Il faut simplement marquer plus de points que l’adversaire. Et pour ça, il faut rentrer plus de tirs que lui. »

Et essayer de ne pas en prendre de trop non plus...