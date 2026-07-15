LeBron James, un probleme pour les autres free agents ??

Voila, il est 16 h, en Kerry , 30 degree, eau coupée, tour de France en arrière plan et lecture d'article BasketSession.....

Et un truc commence sérieusement à me chagriner.

LEBRON JAMES est un boulet pour la free agency...

La décision, la 3eme ,la 4 eme on sait plus en fait, il faut faire du foin pour ce super documentaire (sic) et peu importe si les autres joueurs FA attendent.

Parce que King James, parce que même a 41 piges, c est moi je.

Et pendant ce temps la, les Kuminga, Harden, Westbrook, l'ailier de Denver aka j ai du talent, et les copains perdent de l'argent.

Parce qu'il est la le fond du problème, quand des Victor, des Austin laissent des dollars pour les copains, un mec milliardaire s'amuse à faire patienter son monde et joue avec les futures contrats.

Des équipes attendent the rereredecision pour finir leur roster, et nous pauvres fans, on ouvre nos onglets à la moindre notification...

Alors oui, je vais le dire, je déteste LEBRON, depuis toujours, le joueur, le businessman est extraordinaire, l'homme beaucoup moins. Et aussi pour avoir blessé mon Brody émotionellement.

Et je n'ai qu'une hate, comme beaucoup je pense, que ce cirque s'arrête et que le basket reprenne son droit. Dans le débat du GOAT, James n'y sera jamais pour moi. Pas pour le talent et les stats, ça il a gagné. Mais pour l'ensemble de son oeuvre, il est loin, très loin de mon podium.

Alors James, pousse la ta pendule (je reste poli), et laisse les gars de BS et autres aller en vacance.

Vive les SuperSonics, vive Seattle, vive J Cross, The GOAT, The Glove

Signé un quadra d'Irlande .