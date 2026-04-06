Refuser un lay-up pour un tir à 3 points ouvert, quel sens ça a ?

Dimanche de Pâques, 7 heures de train, ça laisse un peu de temps pour écrire une petite session qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, on n'a plus le temps de rien, ma pauv' dame.

Que voici, donc.

Mais vas au lay-up!

Le jeu évolue sans cesse. Il suit des modes, poursuit des tendances, les prolonge à l’extrême, et puis quand on réalise qu’on est allé trop loin, ça reflue dans un autre sens. La grosse révolution des 20 dernières années, c’est bien sûr l’importance prise par le tir à 3 points, notamment au détriment du tir à mi-distance. Les Splash Brothers, et puis les Celtics, et aujourd’hui les Hornets, en sont les exemples les plus flagrants.

Dans cette prolongation à l’extrême d'un principe de jeu, une action de jeu se voit fréquemment depuis le titre des Celtics et ne manque pas de m'horripiler : un jour pénètre, se retrouve seul ou presque pour un lay-up, mais décide de ressortir pour un tir à 3 points ouvert.

L’idée est assez simple : 3, c’est plus que 2. Oui d’accord mais quand on va au-delà de ça, est-ce que c’est bien rentable comme approche.

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras (expression de jeune)

Pour réfléchir au bien fondé de ce type de stratégie, réfléchissons un peu en termes de réussite. Si Shai lit ces lignes, warning: il va y avoir des stats et des maths hyper avancées: des produits en croix (une croix, un jour de Pâques, si ce n'est pas cocasse #BlaguedeJesus).

Admettons que je sois vraiment tout seul au lay-up. Même un basketteur moyen et rouillé comme moi, je dirais que je suis à 90 % de réussite sur ce type d'action (en tout cas je devrais l’être:)). Ce qui donne en moyenne 1,8 point par lay-up. Pour avoir la même efficacité en ressortant mon ballon pour un tir 3 points ouvert, il faudrait que mon coéquipier soit au moins à 60 % de réussite sur le tir que je lui offre.

Si ma réussite au lay-up est de 70 %, mon coéquipier doit avoir une réussite à 3 points supérieure à 46,6 %.

Si je suis une brêle à 50 % sur lay-up tout seul, il lui faut une réussite à 3 points de plus de 33, 33 %.

Tout ça pour vous dire que oui, 3 c’est plus que 2. Mais que bon, il faut quand même avoir des sacrés shooters (ou des joueurs sacrément mauvais au lay-up) pour que ce genre d’action soit efficace.

Mais du coup, que nous disent les chiffres ?

En trainant un peu sur la page de stats avancées de NBA.com, en se focalisant sur les tirs à 3 points « Wide open » :

- Steph Curry, c’est 48,8 %

- Kon Knueppel, c’est 47 %

- Payton Pritchard est à 41,2 %

En termes d’équipe :

- les Nuggets sont 1er avec 42,9 %

- les Hornets ensuite avec 40,9 %

Si on se restreint aux joueurs qui ont plus d’un tir à trois points Wide Open par match (sur au moins 50 matchs), on obtient :

- Cam Spencer, 56,6 %

- Keyonte George, 50,6 %

- Tim Hardaway Jr, 50,3 %

Donc, si je suis un chercheur en économie recruté en 10-days contract par les Memphis Grizzlies, que par miracle je me retrouve seul sur un double pas, ressortir le ballon pour un tir à trois points tout seul de Cam Spencer, si mon pourcentage au double pas tout seul est inférieur à 84,9 %, la stratégie devient intéressante.

Tout ça pour dire

Tout ça pour dire. D’abord, que les stats ne sont que des stats. À l’évidence, le sens du jeu, le contexte, le moment du match, le flow des joueurs, tout ça, tout ça, ce n’est pas dans les chiffres.

Ensuite, que cette stratégie que je trouve trop systématique chez certaines équipes de refuser des lay-ups ouverts pour des tirs à 3 points eux aussi ouverts n’est pas si efficace qu’elle n’y paraît.

Enfin, qu’un 2 tiens vaut souvent mieux que 3 tu l’auras, comme disent les jeunes.

Bon dimanche et attention aux excès de chocolat.