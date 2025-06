Les Knicks ont deux coaches bien placés dans leur shortlist

Après avoir essuyé un tas de refus en voulant interviewer des coaches sous contrat avec d'autres franchises, les New York Knicks se concentrent désormais sur deux entraîneurs qui ont été virés en cours de saison dernière. Selon Ian Begley, Taylor Jenkins et Mike Brown, ex coaches des Memphis Grizzlies et des Sacramento Kings, sont les principaux favoris pour le poste vacant depuis le renvoi de Tom Thibodeau. Les Knicks auraient aussi encore un léger espoir de faire venir Jason Kidd...