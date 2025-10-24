Le retour du shoot à mi-distance

Dans le dernier épisode du Jeu, sur les grandes révolutions du basket (instant promo), a été évoquée la manière dont, avec les stats avancées, on a privilégié de plus en plus le shoot à 3 points au détriment des shoots au panier et surtout des shots à mi-distance. Il est en effet bien loin le temps où MJ puis Kobe nous abreuvaient de fade-aways à longueur de match.

Pourtant, SGA remet au goût du jour cet usage du périmètre intermédiaire, et dans une certaine mesure, Anthony Edwards également.

Serait-ce une nouvelle tendance ?

Dit autrement, le shoot à mi-distance va-t-il redevenir à la mode ?

Ma wild guess, c’est que oui, au moins en partie ; et pour une raison toute simple.

Attention, argument d’économiste : le shoot à mi-distance a une externalité positive sur l’efficacité des shoots à 3 points.

Petit cours d’économie pour débutant (promis c’est pas long)

Alors une externalité c’est quoi ? Pour le dire vite, il s’agit de l’effet indirect d’une action humaine (en général, des actions de consommation ou de production) sur d’autres agents économiques. L’exemple typique, c’est la pollution : quand vous prenez votre voiture, vous émettez des gaz à effet de serre qui impactent l’ensemble de l’humanité.

Revenons à nos moutons. Ou à nos chèvres (vous l’avez ?:)). Partons du principe qu’à un moment donné, disons aujourd’hui, le 3 points est l’action la plus efficace du basket. Les équipes bien informées vont alors tenter de plus en plus de trois points. Mais alors, les défenses vont s’adapter, en faisant des efforts plus importants pour mieux défendre dans le périmètre : travailler davantage les close-out, au risque d’ouvrir les pénétrations par exemple. Ce qui du coup, va faire baisser, au moins en partie, l’efficacité des tirs à 3 points.

Où je veux en venir

Prenons maintenant une équipe qui tire beaucoup à trois points, et qui observe cette adaptation. Une réponse à cette adaptation peut justement être de réinvestir le shoot à mi distance. Pas parce que le shoot à mi-distance est plus efficace que le tir à 3 points, mais parce qu’être une menace crédible à mi-distance force les défenses à ne pas trop délaisser cet aspect du jeu, et donc à ne pas mettre tous ses efforts dans la défense du grand périmètre. Ce qui présente l’externalité positive d’augmenter l’efficacité du shoot à 3 point pour l’équipe qui a réinvestit dans le shoot à mi distance.

Une autre manière de le dire, c’est que le jeu est en perpétuelle évolution, avec des équipes qui proposent de nouvelles choses, et des défenses qui s’adaptent, et vice versa. Et c’est aussi pourquoi les meilleures équipes sont celle qui savant s’adapter et surtout alterner entre les types de jeux.

Et c’est aussi pourquoi faire venir Jimmy Butler aux Warriors était une bonne idée :)