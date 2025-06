Billy Donovan prolongé par les Bulls ?!

Je fais partie des gens qui apprécient Billy Donovan et respectent énormément ce qu'il a fait avec Florida - deux titres NCAA en back-to-back - et même avec Oklahoma City, où il était le coach de l'équipe qui a poussé les Warriors à un game 7 en 2016. Mais même en étant plutôt du côté de ses partisans, j'avais du mal à comprendre qu'il soit toujours en poste à Chicago, dans une franchise au quotidien fade depuis pas mal d'années et avec peu de perspectives d'amélioration nette.

Avec le shift vers un projet plus axé sur les jeunes et moins sur l'obligation de se battre pour une place entre la 8e et la 10e, on se disait que les Bulls allaient remercier Billy Donovan et nommer un coach plus jeune ou en tout cas plus axé sur le développement et moins sur les résultats. Raté !

D'après Marc Stein, Donovan et les Bulls sont en discussion pour une prolongation, après que la franchise a refusé l'approche des Knicks pour s'entretenir avec lui. Ce qui, au passage, était déjà un peu étonnant.

Je suis adepte du "on sait ce qu'on perd, pas forcément ce que l'on gagne" lors des changements de joueurs ou de coaches, mais encore faut-il avoir été assez performant. Avec New York, Tom Thibodeau a atteint la finale de Conférence. Avec Chicago, Billy Donovan a remporté un match de playoffs en cinq ans, avec un bilan de 195 victoires pour 205 défaites.

Peut-être la suite donnera-t-elle raison au front office des Bulls, autour d'un groupe rajeuni et avec nettement moins d'attentes à court terme ?