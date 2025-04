Devin Booker ne pensait plus revivre une saison sans Playoffs 🤐

Pendant plusieurs années, Devin Booker a subi les galères des Phoenix Suns. Une période de reconstruction nécessaire autour de lui avant d'avoir une équipe compétitive. Le tournant a eu lieu dans la bulle et les Suns ont ensuite enchaîné. Avec notamment des Finales NBA perdues face aux Milwaukee Bucks en 2021.

Depuis, cette franchise a continué de nourrir des ambitions. Avec l'arrivée du nouveau propriétaire Mat Ishbia et la création d'un Big Three : Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Mais sur cette saison 2024-2025, les Suns ont connu un échec XXL.

Actuellement 11ème à l'Ouest, Phoenix pourrait même rater le Play-in. Avec 1,5 victoire de retard sur les Sacramento Kings, 10èmes. Et de son côté, Booker ne s'attendait pas à revivre un exercice sans Playoffs...

"C'est une situation que j'aurais jamais pensé connaître à nouveau pour être totalement honnête. Mais nous avons déjà eu une construction comme ça. J'ai déjà vu le pire. Et pourtant, nous nous sommes rapprochés du plus haut possible.

Je vais donc poursuivre avec cette mentalité jusqu'au terme de ma carrière", a confié Devin Booker pour l'Arizona Republic.

Je n'ai jamais été convaincu par ce Big Three à Phoenix. Mais je n'avais tout de même pas envisagé un fiasco dans de telles proportions. Cette équipe me semblait avoir le talent nécessaire pour "facilement" atteindre les Playoffs.

Heureusement pour les Suns, Devin Booker semble toujours impliqué dans le projet.