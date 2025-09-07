"Si je ne suis pas le visage de Team USA, je ne sais pas qui l'est." Cette phrase, signée Carmelo Anthony, peut susciter un vrai débat. Intronisé au Hall of Fame de la NBA, l'ancien joueur des New York Knicks a eu le droit à cet honneur grâce à son impact avec Team USA.

A son avantage dans le basket FIBA, Melo a participé à redorer le blason de son pays sur la scène internationale. Au cours de sa carrière, il a remporté 4 médailles olympiques : l'or en 2008, 2012 et 2016, mais aussi le bronze en 2004. Il a aussi gagné le bronze à la Coupe du monde 2006.

Et il s'est donc considéré comme "le visage de Team USA". "Quand il s'agit simplement de représenter et d'utiliser le mot 'servir', j'ai servi et représenté ce pays pendant longtemps", a résumé Anthony.

Personnellement, j'ai un problème avec ce discours : Kevin Durant. Si je ne retire absolument rien dans l'importance de Melo dans l'histoire de la sélection américaine, je trouve que KD l'a surpassé. Les faits parlent d'ailleurs pour l'actuel joueur des Houston Rockets.

Collectivement, il a été champion olympique à 4 reprises (2012, 2016, 2020, 2024), mais aussi champion du monde (2010). Puis même individuellement, Durant incarne aussi le meilleur marqueur et rebondeur de l'histoire de Team USA aux JO. Si je dois choisir le "visage de Team USA", Carmelo Anthony ne sera donc pas mon premier choix.