Le Hall of Fame de la NBA a officiellement accueilli de nouveaux membres la nuit dernière. Je pense notamment à Carmelo Anthony, Dwight Howard, Sue Bird, Maya Moore ou encore Sylvia Fowles. En tant qu'équipe, la "Redeem Team", la Team USA des Jeux Olympiques de 2008, a également été intronisée.

Tous champions olympiens à Pékin, les joueurs (Anthony, Howard, Carlos Boozer, Chris Bosh, LeBron James, Jason Kidd, Chris Paul, Tayshaun Prince, Michael Redd, Dwyane Wade et Deron Williams), le coach Mike Krzyzewski, les assistants Jim Boeheim et Mike D'Antoni puis le dirigeant Jerry Colangelo ont été honorés. Avec également un hommage pour Kobe Bryant, membre de ce groupe et décédé le 26 janvier 2020.

Et à cette occasion, James et Paul ont donc fait l'histoire. Ils deviennent les deux premiers joueurs en activité à intégrer le HoF ! A 40 ans, les deux hommes se trouvent toujours en NBA, mais sont déjà membres du Hall of Fame. Du jamais vu depuis la création de ce panthéon du basket américain.

Même si James et Paul ont été récompensés dans un contexte particulier - avec la mise en avant d'un collectif -, il s'agit d'une nouvelle preuve de leur longévité absolument folle dans cette Ligue. Le constat est encore plus vrai pour LeBron James, qui reste l'un des meilleurs joueurs (Top 20 ?) de la NBA.