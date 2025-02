S’il ne fallait en choisir qu’un : un match, un panier, un dunk, etc…

Nico Bird, l'un de nos fidèles auditeurs sur la chaîne Reverse/BasketSession, nous a soumis une rapide fiction que l'on a voulu vous partager. On attend évidemment vos réponses en commentaires, les nôtres y figureront.

La guerre économique et commerciale est à son paroxysme entre les Etats-Unis de Donald Trump et la France. La France décide alors d’arrêter d’exporter des jeunes et de les présenter à la Draft. En mesure de rétorsion, les Etats-Unis empêchent la diffusion de la moindre image NBA ! Mais avant cela, vous avez le temps de télécharger quelques vidéos que vous pourrez regarder en boucle, car vous n’aurez plus d’autres images.

Lesquelles choisissez vous, en sachant que vous avez le droit à :

Une série de playoffs

Un match complet

Un quart temps d’un match

Un panier à 3 points

Un panier à 2 points

Un contre

Un dunk

Une passe décisive

A vos souvenirs !

