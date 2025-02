LeBron James a 40 ans et évolue toujours à un niveau admirable et absolument jamais vu à cet âge. Maintenant que l'on a dit ça, on peut quand même se demander si le joueur le plus célèbre de la planète n'a pas un tout petit peu manqué de respect au jeu ce weekend.

Nous aussi, le All-Star Game et ses festivités nous soûlent et il est de plus en plus difficile de regarder les tentatives un peu désespérées de la NBA pour sauver ce qui peut encore l'être. Sauf que LeBron n'est pas un spectateur lambda. C'est un acteur de la ligue et l'un de ses visages les plus marquants. Si même lui montre un désintérêt total - euphémisme - pour la chose, comment espérer que les autres joueurs jouent avec plus d'intensité et de compétitivité ?

Pour commencer, le King a choisi d'arriver le dimanche à San Francisco, plutôt que la veille ou même le vendredi comme quelques autres de ses camarades All-Stars, afin de "maximiser la période de repos" permise par la tenue de ce weekend événementiel. Ensuite, après avoir annoncé que sa cheville était douloureuse, il a déclaré forfait pour le mini-tournoi. En dehors d'un court passage devant les médias, LeBron était aux abonnés absents. On peut mettre ça en comparaison avec ce qu'a fait Giannis Antetokounmpo, forfait depuis plusieurs jours, mais présent sur le weekend et assez visible au niveau de ses interactions avec les médias et les autres joueurs.

Il a pris la place de quelqu'un d'autre...

Ce que l'on peut reprocher à LeBron James, c'est de ne pas avoir permis qu'un autre joueur issu de l'Ouest soit sélectionné à sa place pour participer à l'événement. Pour certains, être All-Star est un rêve et un objectif de carrière. Ses détracteurs les plus féroces iront jusqu'à dire qu'il ne s'est pas montré à la hauteur d'un Michael Jordan, présent à 40 ans après s'être fait retirer du liquide des genoux afin de tenir sa place dans une saison où il a joué les 82 matches, ou de Kobe Bryant, qui même diminué et recouvert de poches de glace, tenait à être présent et à briller au All-Star Game.

Quelque part, c'est peut-être aussi pour cette raison que le "Chosen One" est encore aussi fringant à 40 ans, mais tout ça laisse un goût un peu particulier. Pour Anthony Edwards, 23 ans, et forfait de dernière minute aussi pour des douleurs à l'aine, il y a encore moins d'excuse. Entre son Skills Challenge ridicule joué de la main gauche et l'aveu clair et net de son manque d'intérêt pour l'événement, le joueur des Wolves ne sort pas de ses premières saisons comme All-Star particulièrement grandi...

S'il doit y avoir nouvelle refonte du All-Star Weekend l'an prochain - avec plus de temps de jeu effectif, s'il vous plaît... - on espère que LeBron l'abordera avec plus de sérieux. Notamment s'il y a un tournoi de 1v1 comme le souhaite son ancien camarade Kyrie Irving.