Playoffs All-Time de la Commu 2nd round 3/4 : Nuggets vs Spurs et Heat vs Celtics

Salut à tous,
2 Denver Nuggets:
Nikola Jokic
Carmelo Anthony
Alex English
Dikembe Mutumbo
Mahmoud Abdul-Rauf
11 San Antonio Spurs :
Tim Duncan
David Robinson
Manu Ginobili
Tony Parker
Victor Wenbanyama
Et
2 Miami Heat :
Dwayne Wade
Alonzo Morning
LeBron James
Tim Hardaway
Jimmy Butler
6 Boston Celtics :
Larry Bird
Bill Russell
Kevin McHale
Bob Cousy
Paul Pierce
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le Tableau du 2nd tour :
WEST
16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4
4 Houston vs 8 Portland : 4 - 2
2 Denver vs 11 San Antonio
3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas
EAST
1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2
4 Philadelphia vs 8 Cleveland : 4- 1
2 Miami vs 6 Boston
3 New York vs 7 Milwaukee
bon votes, vous avez jusqu'à mardi soir