Playoffs All-Time de la Commu 2nd round 3/4 : Nuggets vs Spurs et Heat vs Celtics

Salut à tous,

2 Denver Nuggets:

Nikola Jokic

Carmelo Anthony

Alex English

Dikembe Mutumbo

Mahmoud Abdul-Rauf

11 San Antonio Spurs :

Tim Duncan

David Robinson

Manu Ginobili

Tony Parker

Victor Wenbanyama

Et

2 Miami Heat :

Dwayne Wade

Alonzo Morning

LeBron James

Tim Hardaway

Jimmy Butler

6 Boston Celtics :

Larry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le Tableau du 2nd tour :

WEST

16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4

4 Houston vs 8 Portland : 4 - 2

2 Denver vs 11 San Antonio

3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas

EAST

1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2

4 Philadelphia vs 8 Cleveland : 4- 1

2 Miami vs 6 Boston

3 New York vs 7 Milwaukee

bon votes, vous avez jusqu'à mardi soir