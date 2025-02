Kyrie Irving est chaud pour un tournoi de 1v1 au All-Star Game

Le weekend du All-Star Game 2025 ne va pas nécessairement réconcilier les gens avec l'événement. L'une des pistes pour relancer l'intérêt et qui est évoquée depuis pas mal de temps déjà, c'est l'idée d'un tournoi de un contre un. La ligue Unrivaled l'a fait avec des stars WNBA - c'est Napheesa Collier qui l'a emporté - et seul la peur de voir leur amour-propre endommagé semble être aujourd'hui un frein du côté des joueurs. Il faut des grands noms pour convaincre les autres et c'est là qu'intervient Kyrie Irving.

En marge du tournoi de dimanche, le meneur des Dallas Mavericks a déclaré à Rachel Nichols qu'il était totalement partant.

"Je suis ouvert à l'idée. Il n'y a pas de fumée sans feu et je suis le feu en 1 vs 1 (sourire). Je ne crois pas que les joueurs aient peur de s'afficher. Il faut juste que l'on créé quelque chose pour mettre ça en valeur parce que c'est différent que du 5 vs 5. Si c'est le cas, je suis partant".

Les stars prennent un risque, mais c'est ce qui est bon !

Pour rappel, toutes les participantes de la ligue de 3x3 Unrivaled ont été placées dans un tableau avec des têtes de série, comme au tennis, et ont dû s'affronter jusqu'à la finale. Certes des stars se sont un peu affichées, comme Breanna Stewart qui a pris 12-0 contre a future finaliste Aliyah Edwards, mais c'est aussi ça qui fait le sel de cet exercice.

On peut comprendre que Kyrie Irving soit plutôt serein à l'idée de faire un tournoi de 1v1 vu sa supériorité technique sur la majeure partie de ses congénères en la matière. Mais il faut aussi que d'autres, avec un profil moins ball handler, se mouillent un peu. A coup sûr, les spectateurs suivront. Qui n'aurait pas envie de voir Victor Wembanyama contre Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards face à Jayson Tatum et ainsi de suite ?