La France peut encore être en finale de l’Eurobasket

L'équipe de France a bel et bien été battue par la Géorgie et ne verra même pas les quarts de finale.

Le malheur des Bleus pourrait cependant faire le bonheur d'un autre Français. Yohan Rosso est depuis quelques années l'un des tout meilleurs arbitres du monde.

Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, les Français vont souvent loin dans les compétitions internationales et les siennes sont donc obligées de s'arrêter plus vite que prevues.

Après avoir officié lors de la finale de la Coupe du monde 2019, on peut lui souhaiter une nouvelle grande finale internationale dimanche.