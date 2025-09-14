Mohamed Diawara, ça sent bon pour son contrat aux Knicks 👀

Je vais être honnête, je n'imaginais pas Mohamed Diawara avoir un avenir, sur le court terme, en NBA. Mais les plans des New York Knicks devraient lui permettre d'avoir sa chance... dès cette saison 2025-2026.

Pour compléter leur effectif, les Knicks ont un objectif prioritaire : rester sous le "second apron". Sans un trade pour libérer de la masse salariale, la direction de NY devrait signer un vétéran pour le minimum, Malcolm Brogdon ou Landry Shamet, et un rookie pour le minimum, selon les informations du journaliste de SNY Ian Begley.

Et ce rookie, ça devrait donc être Diawara ! Pourquoi ? Car ce contrat rookie pour le minimum doit revenir à un talent drafté directement par New York. Et le Français, choisi au #51 pick, est le seul à remplir ce critère bien précis.

Pour le Tricolore, il s'agit tout de même d'une belle opportunité. Même si son rôle risque d'être limité, il aura l'occasion de poursuivre son développement au sein d'une équipe NBA. Est-ce vraiment mieux qu'un statut important en Europe à ce stade de sa carrière ? Je ne sais pas. Mais après une Summer League intéressante, Mohamed Diawara avait lui-même écarté l'idée d'un retour en Europe.

Et il devrait donc bel et bien avoir sa place dans l'effectif des Knicks pour l'exercice à venir.