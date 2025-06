Penda, Raynaud et Diawara : quelles attentes pour la saison 2025-2026 ?

Au terme de cette Draft NBA 2025, six joueurs français ont donc été sélectionnés : Noa Essengue (#12 aux Chicago Bulls), Joan Beringer (#17 aux Minnesota Timberwolves), Nolan Traoré (#19 pick aux Brooklyn Nets), Noah Penda (#32 au Orlando Magic), Maxime Raynaud (#42 aux Sacramento Kings) et Mohamed Diawara (#51 aux New York Knicks).

Après le second tour la nuit dernière, une question peut désormais se poser : quelles perspectives pour Penda, Raynaud et Diawara ? Les trois hommes risquent d'avoir des opportunités différentes pour la saison 2025-2026.

Noah Penda, le Magic a déjà misé sur lui

Pour l’ancien joueur du MSB, il devrait avoir sa place dans la rotation du Orlando Magic. Pourquoi ? Car les Floridiens sont tombés sous son charme. Meilleur jeune de Betclic Élite, l’ailier de 20 ans a été suivi par le Magic, impressionné dès une première visite en France, pendant de longs mois.

A quel point Orlando le voulait ? Il suffit de voir l’agressivité de la franchise pour le récupérer. Afin de le sélectionner au #32 pick, le Magic a envoyé les droits d’Amari Williams (#46 pick) et de Max Shulga (#57 pick), en plus de deux futurs choix au second tour des Drafts 2026 et 2027.

Et les dirigeants floridiens avaient même envisagé de le sécuriser lors du premier tour au #25 pick (Jase Richardson). En conférence de presse, le président du Magic Jeff Weltman a d'ailleurs été dithyrambique sur Penda.

"Noah est un joueur vraiment unique. Il mesure plus de 2,00 m, a une envergure de 2,13 m, pèse probablement près de 210 kg et est exceptionnellement doué. C'est un très bon manieur de ballon, un très bon passeur et un excellent défenseur. C'est donc un joueur unique. Il a eu une très bonne visite avec nous, sur le terrain et en dehors. Vous savez à quel point la personnalité est importante pour nous. Nous avons senti qu'il avait l'ADN du Magic. C'est un joueur très complet avec un QI exceptionnellement élevé. C'est un joueur très intelligent des deux côtés du terrain", a apprécié le boss floridien.

Dans une équipe ambitieuse comme le Magic, Noah Penda n’aura bien évidemment pas un rôle majeur. Mais en sortie de banc, il pourrait donc avoir ses opportunités. En tout cas, Orlando croit en son développement et devrait le mettre dans de bonnes dispositions.

Noah Penda is selected 32nd overall by the @celtics in the 2025 #NBADraft presented by State Farm! Watch on ESPN. pic.twitter.com/qJRdIAWDeC — NBA (@NBA) June 27, 2025

Maxime Raynaud, un steal ou un coup préparé par les Kings ?

Après sa belle année à Stanford, l’intérieur avait vu sa cote grimper en flèche. Plutôt attendu en fin de premier tour ces derniers jours, il a finalement glissé au #42 pick chez les Sacramento Kings. Comment l’expliquer ? Pour certains, son âge (22 ans) l’a pénalisé. Mais la vérité se trouve peut-être ailleurs...

D’après le journaliste d’ABC10 Matt George, Sacramento représentait la destination préférée du Tricolore. Et cette préférence serait à l’origine de sa chute dans la hiérarchie. En tout cas, Raynaud ne sera pas dépaysé : après Stanford, il va donc rester en Californie.

Ensuite, il y a une vraie opportunité de récupérer des minutes aux Kings. Derrière Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, il y a une place à prendre pour intégrer la rotation dans une longue saison régulière. Puis pour apprendre, le contexte est intéressant en côtoyant au quotidien les deux joueurs lituaniens.

Auteur d’une grosse saison à l’université (20,2 points, 10,6 rebonds et 1,4 contre de moyenne), il semble mature et prêt à contribuer en NBA. Comme Penda, il ne faut pas s’attendre à le voir avec de grandes responsabilités. Par contre, Raynaud devrait avoir des occasions de se montrer.

Dans les médias américains, il est déjà perçu comme un "steal" en puissance. Et ses qualités, avec sa capacité à écarter le jeu, pourraient rapidement être utiles à Sacramento.

Maxime Raynaud reaction of him getting drafted to the Kings pic.twitter.com/hARG5SncWu — 𝙅𝙖𝙨𝙠𝙖𝙧𝙣 (@SwipaZorro) June 27, 2025

Mohamed Diawara, un avenir proche loin de NY ?

Contrairement à Noah Penda et Maxime Raynaud, l’avenir de Mohamed Diawara, au moins sur le court terme, ne devrait pas s’écrire en NBA. Sauf immense surprise, le joueur de Cholet, où il se trouve toujours sous contrat, devrait être invité à poursuivre son développement en Europe par les New York Knicks.

Selon le New York Post, le Tricolore va normalement participer à la Summer League avec les Knicks le mois prochain. Mais la suite reste très incertaine. Pourquoi ? Car initialement, il se disait que New York allait chercher une opportunité pour trader leur choix du second tour (même si un swap #50 contre #51 a été réalisé avec les Los Angeles Clippers).

Avec la volonté d’éviter le "second apron" et les pénalités très restrictives du CBA, les Knicks ne veulent pas s’encombrer du salaire - même réduit - d’un joueur pioché au second tour. En étant envoyé en Europe pour la saison 2025-2026, Diawara ne sera pas compté dans la masse salariale new-yorkaise.

Le talent de 20 ans devrait donc tout de même avoir une opportunité en SL, où il retrouvera dans l’effectif son ami Pacôme Dadiet. Mais pour le voir en NBA sous le maillot de New York, il va falloir patienter. Et son développement, certainement en Europe, sera très important pour avoir une chance.

