Draft 2025 : Tous les picks du 1er tour

Le 1er tour de la Draft NBA 2025 a livré son verdit. Retour sur le tableau complet des 30 joueurs choisis cette nuit.

1- Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

L'évidence et le début d'une nouvelle ère à Dallas. Peut-être le talent que les Américains attendaient depuis bien longtemps.

2- Dylan Harper (San Antonio Spurs)

On savait depuis plusieurs semaines que les Spurs avaient arrêté leur choix sur le fils de Ron Harper, arrière aux multiples talents. Il va découvrir la NBA au côté de Victor Wembanyama.

3- VJ Edgecombe (Philadelphie Sixers)

Passé devant Ace Bailey dans les mocks les plus récentes, le Bahaméen commencera a priori sa carrière NBA à Philadelphie où son talent défensif, sa maturité et ses prouesses athlétiques devraient rapidement lui offrir une place de choix.

4- Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Le Dukie va apporter son shoot et sa taille au projet un peu flou des Hornets, où son profil n'existait pas jusqu'ici. Le fit est très intéressant.

5- Ace Bailey (Utah Jazz)

C'est donc le Jazz qui a endossé le costume de l'équipe qui pense que Bailey est trop talentueux pour le laisser glisser davantage. Le refus de celui-ci de participer à des workouts n'a pas découragé Utah.

6- Tre Johnson (Washington Wizards)

Du shoot et du scoring aux Wizards pour apporter du jus dans le secteur arrière. Washington ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit encore disponible à ce stade.

7- Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)

8- Egor Demin (Brooklyn Nets)

Le meneur russe de grande taille allait partir au 1er tour, c'était assez évident, mais aussi haut ? Les Nets ont l'air de le tenir en très haute estime.

9- Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors)

On avait peur que "CMB" soit pris trop bas et devienne un steal, mais là les Raptors ont surpris tout le monde en le prenant presque un poil haut !

10- Khaman Maluach (Phoenix Suns)

Clairement, les Suns voulaient un intérieur sur ce pick et ils ont pris celui qui semble avoir le plus de potentiel. En vue avec le Soudan du Sud aux J.O. puis avec Duke en compagnie de Flagg et Knueppel, Maluach arrive en même temps que Mark Williams.

11- Cedric Coward (Portland Trail Blazers) - tradé aux Memphis Grizzlies

L'homme au nom le plus délicat à porter de cette cuvée 2025 est récupéré par Memphis, qui a grimpé de quelques rangs pour s'attacher ses services.

12- Noa Essengue (Chicago Bulls)

Le premier Français de cette Draft NBA 2025 est bien l'ailier de Ulm et son profil d'ailier moderne qui faisait saliver pas mal de franchises. C'est chez les Bulls qu'il débutera sa carrière et essaiera de se greffer au noyau de jeunes qu'essaye de construire Chicago.

13- Derik Queen (Atlanta Hawks) - tradé aux New Orleans Pelicans

Queen, ses belles mains et son profil très offensif iront à NOLA, puisque les Pelicans ont eux aussi grimpé pour prendre un joueur qu'ils aimaient bien mais était hors de leur range.

14- Carter Bryant (San Antonio Spurs)

Bryant a une énorme envergure et tout ce qui fait qu'un ailier jeune, long et athlétique peut réussir à se faire une place en NBA. Bien joué de la part des Spus.

15- Thomas Sorber (Oklahoma City Thunder)

Georgetown s'y connait pour former des pivots compétents et talentueux. En voici un qui atterrit au Thunder.

16- Hansen Yang (Memphis Grizzlies) - tradé à Portland

L'Ovni chinois était attendu plus bas, mais Portland a misé sur lui, avec peut-être dans l'idée quelques line-up façon Twin Towers avec Donovan Clingan.

17- Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Le deuxième Français de la nuit va rejoindre son compatriote Rudy Gobert chez les Timberwolves. Beringer, qui a commencé le basket sur le tard, va avoir droit à un mentor de luxe à Minneapolis.

Joan Beringer is selected 17th overall by the @Timberwolves in the 2025 #NBADraft presented by State Farm! Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/yOvcVHcfG5 — NBA (@NBA) June 26, 2025

18- Walter Clayton Jr (Washington Wizards) - tradé à Utah

Le MOP du dernier Tournoi NCAA et champion avec Florida file au Jazz, qui a monté un trade avec les Wizards pour le récupérer.

19- Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

On avait senti le coup pour Nolan et Brooklyn, mais simplement un peu plus haut. Les Nets avaient envie de créateurs internationaux, visiblement, à offrir à la patte experte de Jordi Fernandez. Et de trois Français au 1er tour de la Draft 2025 !

20- Kasparas Jakucionis (Miami Heat)

Un bon jeune arrière formé au Barça, qui sera probablement déclaré intouchable par Pat Riley lorsque le Heat essaiera encore d'attirer une superstar sans réelle volonté de prendre des risques.

21- Will Riley (Utah Jazz) - tradé à Washington

Encore un ailier capable de bien défendre pour les Wizards.

22- Drake Powell (Brooklyn Nets)

L'un des meilleurs défenseurs de cette Draft 2025 autour du périmètre.

23- Asa Newell (New Orleans Pelicans) - tradé à Atlanta

Hyper athlétique, long et énergique, Newell va essayer de bousculer les lignes à Atlanta grâce à ses aptitudes physiques et défensives.

24- Nique Clifford (Oklahoma City Thunder) - tradé à Sacramento

Du shoot, de la défense et un tir extérieur solide. Les Kings le voulaient vraiment et ont monté un trade pour le sélectionner.

25- Jase Richardson (Orlando Magic)

Le fils de Jason Richardson n'a pas la taille pour lui, mais il compense par de belles qualités offensives et du shoot.

26- Ben Saraf (Brooklyn Nets)

Les Nets ont l'intention d'ouvrir une écurie de meneur étrangers à fort potentiel ? Après Demin et Traoré, voici le créatif Ben Saraf, coéquipier de Noa Essengue à Ulm.

27- Danny Wolf (Brooklyn Nets)

Ah, un intérieur ce coup-ci pour Brooklyn, qui a enfin décidé de varier les plaisir. Wolf a de bonnes mains et une vraie vision du jeu façon point forward. Joli choix. Et petit soulagement pour Wolf, qui était dans la Green Room mais pas encore invité sur scène, au contraire de la plupart de ses camarades.

28- Hugo Gonzalez (Boston Celtics)

Les Celtics sont partis pour faire venir le jeune ailier espagnol dès cette année, de l'aveu-même de Brad Stevens.

29- Liam McNeeley (Phoenix Suns) - tradé à Charlotte

Coéquipier de Flagg et Newell à Montverde il y a quelques années, l'ailier de UConn atterrit à Charlotte.

30- Yanic Konan Niederhauser (Los Angeles Clippers)

Le Suisse est le premier joueur de l'histoire de la fac de Penn State à être drafté au 1er tour.