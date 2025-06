Maxime Raynaud a t-il fait le bon choix ?

Dès le lendemain de la draft, on a appris que Maxime Raynaud, drafté en 42e position par les Kings, avait un contrat garanti de deux ans qui l'attendait dans la capitale californienne. On se doutait bien que si il était descendu aussi bas, alors que beaucoup l'attendaient fin de premier tour, c'était parce qu'il l'avait choisi.

Lors d'interviews pré-draft, le pivot de Stanford avait avoué qu'il était fan de Sabonis et essayait de s'inspirer de lui. Cependant la situation à Sacramento n'est pas très claire. Reproduire ce qui n'a pas marché à Chicago ne semble pas l'idée du siècle. D'autant qu'en plus de Sabonis, les Kings ont encore Valanciunas dans leur effectif avec un contrat qui court sur les deux prochaines années. J'espère qu'il a eu confirmation d'un trade à venir de JV parce que le climat a beau être sympathique en Californie, être le remplaçant du remplaçant est quelque peu limitant au niveau du temps de jeu.

La free agency qui commence est une des plus faibles de l'histoire récente pour le poste 5. Selon Bleacher Report, qui a fait un classement des meilleurs free agents, on a :

Myles Turner qui devrait resigner à Indiana. Brook Lopez qui sort d'une saison catastrophique et ne peut plus être aligné en playoffs. Al Horford qui joue toujours à un bon niveau mais dont l'âge peut être source d'inquiétude. Clint Capela qui, pour avoir beaucoup vu les Hawks l'année dernière, n'a plus le niveau d'un starter NBA Luke Kornet qui est un back-up 5 tout à fait correct.

"Dominayton" a eu beau s'inviter dans la liste depuis hier, si une équipe cherche un pivot titulaire cet été (bonjour les Lakers), il faudra monter un trade parce que sur la free agency, il n'y a rien de folichon.

Il se trouve que dans le nord du pays, dans le Wisconsin, il existe une équipe dont les contrats des deux postes 5 sont expirants (Brook Lopez et Jericho Sims-oui, vous ne rêvez pas, Jericho Sims avait un contrat en nba, je sais, ça fait mal au cœur à tous les basketteurs). Il se trouve que cette équipe possède en son sein un des 3 meilleurs joueurs du monde qui est juste inarrêtable dès qu'il prend un peu de vitesse pour driver... Et qui a donc besoin qu'on lui libère de l'espace dans la raquette. D'où le duo qu'il a formé pendant des années avec Brook Lopez. Ce dernier a longtemps été la valeur étalon du stretch 5 protecteur de cercle qui avait du mal à switcher mais était génial en drop coverage. Mais attendez... Un stretch 5 protecteur de cercle, excellent en drop mais avec une mobilité latérale qui pose question, on est en train de parler de Brook Lopez ou d'un prospect français qui sort de Stanford ?

Vous avez compris où je voulais en venir. Quitte à rejoindre un projet bancal, j'aurais aimé que Raynaud rejoigne Milwaukee où il aurait été dès le premier jour le meilleur pivot de l'effectif. Milwaukee ne lui a peut-être pas proposé de contrat garanti, peut-être que les contacts avec Sacramento étaient avancés depuis longtemps et qu'il a eu un bon feeling avec la franchise, bref je ne doute pas qu'il a bien réfléchi avant d'opter pour Sacramento et que c'est la bonne décision. Juste, je suis persuadé qu'il aurait fait une grosse saison rookie chez les Bucks en binôme avec Giannis à l'intérieur. Le fit était trop parfait.